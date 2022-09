Porozumienie Izraela ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi przynosi handlowe owoce

Porozumienie Abrahama z 2020 roku między Izraelem a ZEA pozwoliło nawiązać obydwu państwom relacje gospodarcze, które zaowocowały wspaniałymi wynikami we wzajemnej wymianie handlowej.

Ostatnie dekady były stracone dla wzajemnych relacji gospodarczych ze względu na napiętą sytuacją polityczną pomiędzy państwami Zatoki Perskiej a Izraelem.

Porozumienie z 2020 roku umożliwiło nawiązywanie nowych relacji gospodarczych pomiędzy stronami, które były wcześniej zawieszone chociażby przez to, że państwa nie utrzymywały relacji dyplomatycznych.

W ciągu dwóch lat od podpisania porozumienia Izrael i ZEA osiągnęły bardzo dobre wyniki wzajemnej wymiany handlowej. Według danych ONZ w latach 2020-2021 roczny eksport Izraela do Zjednoczonych Emiratów Arabskich wzrósł z 74 do 384 milionów dolarów. W tym samym czasie Eksport z ZEA do Izraela wzrósł ze 115 mln do 632 mln dol. Według, Ketaki Sharma ekonomistki z ZEA w ciągu najbliższych pięciu lat wymiana handlowa pomiędzy stronami osiągnie 10 mld dolarów.

Izrael sprzedaje broń państwom Zatoki Perskiej w celu przeciwdziałania wpływom Iranu w regionie

Izrael, od podpisania Porozumienia Abrahama, sprzedaje do ZEA ora Bahrajnu (który też jest stroną porozumienia) broń. W 2021 roku, 7 proc. całej sprzedanej broni za kwotę 11.3 mld dolarów trafiło do dwóch wyżej wymienionych państw Zatoki Perskiej. Jak podkreśla strona izraelska uzbrajanie tych państw ma służyć obronie przed Iranem, który jest bardzo aktywny w krajach Zatoki Perskiej.

W celu usprawnienia wymiany handlowej Izrael podpisał umowę handlową z ZEA. na początku 2022 roku, która znosi 96 proc. taryf celnych na towaru.