Porozumienie Juncker-Trump zwiększyło import soi z USA o 283 proc.

Unia Europejska zwiększyła w ciągu ostatniego roku import nasion soi z USA o 283 proc. i ten trend powinien być kontynuowany - poinformowała Komisja Europejska. To nawiązanie do umowy szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude'a Junckera i prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa dotyczącej handlu, w której zadeklarowano zwiększenie importu soi z USA od UE.

Soja jest ważnym surowcem do produkcji pasz dla zwierząt i stanowi też cenny pokarm dla człowieka. Obecnie Unia Europejska importuje około 30 milionów ton rocznie, ponieważ sama nie może produkować wystarczających ilości. W ostatnich dniach nazwa tej rośliny pojawiała się często na konferencjach i w korytarzach Komisji Europejskiej za sprawą amerykańsko-unijnego porozumienia dotyczącego handlu.

Porozumienie zawarli 25 lipca w Waszyngtonie prezydent USA Donald Trump i szef KE Jean-Claude Juncker. Głównym zyskiem z wypracowanego układu ma być dla strony unijnej ponowne przeanalizowanie przez USA ceł na stal i aluminium oraz powstrzymanie się Waszyngtonu przed nałożeniem taryf na samochody produkowane w Europie. Natomiast USA - jak ogłosił amerykański przywódca - skorzystają z unijnej zgody na "natychmiastowe" zwiększenie importu amerykańskiej soi i gazu skroplonego (LNG) oraz obniżenie taryf w sektorze przemysłowym.



Komisja Europejska, jak podkreśla, nie ma wpływu na to, o ile import soi zza oceanu wzrośnie. "Nie zamierzamy zmuszać prywatnych firm do tego, żeby kupowały więcej nasion soi. Zostawiamy to mechanizmom rynkowym" - powiedziała w środę rzeczniczka KE Mina Andreewa.



Opublikowane w środę dane - jak tłumaczy pragnący zachować anonimowość urzędnik KE - to odpowiedź na oczekiwanie administracji USA, która chce wyjść z takim przekazem do amerykańskich rolników. Wynika to z tego, ze farmerzy z USA obawiają się skutków nałożenia przez Chiny ceł na import soi z USA.



To właśnie chińskie cła na amerykańską soję sprawiają, ze import tej rośliny został przekierowany do UE. Chińczycy nałożyli je w odwecie za amerykańskie cła na inne produkty.



KE w opublikowanym w środę sprawozdaniu informuje, że w porównaniu z lipcem 2017 r. import nasion soi z USA do UE wzrósł w lipcu 2018 r. aż o 283 proc., do 360 tys. ton. Obecnie udział amerykańskiej soi w imporcie do UE wynosi 37 proc., a rok temu było to 9 proc.



Znacznie wzrósł też import żywności na bazie soi. W lipcu z USA do UE przywieziono 185 tys. ton. To o 3337 proc. więcej niż w lipcu 2017 r. Obecnie udział USA w imporcie tych produktów do UE wynosi 13 proc., a rok temu było to 0,3 proc.

Stany Zjednoczone Przelicz walutę

dolar (USD)

3,678 złoty (PLN) 0,861 EUR, 1 USD