Porozumienie na jednym z najbardziej spornych akwenów świata może zagrozić Chinom

Po dwunastu latach negocjacji Wietnam i Indonezja doszły do porozumienia w sprawie rozgraniczenia wyłącznych stref ekonomicznych na Morzu Natuna będącym częścią Morza Południowochińskiego.

Porozumienie Indonezji i Wietnamu to nie tylko dobry prognostyk dla współpracy między tymi dwiema dużymi gospodarkami, ale też promyk nadziei na pokojowe rozwiązanie konfliktów na jednym z najbardziej spornych akwenów świata.

Jeśli inne państwa regionu osiągną podobne dwustronne porozumienia, Chiny znajdą się pod silną presją dyplomatyczną, by również pójść na ustępstwa.

Pekin niezmiennie uważa „Linię Dziewięciu Kresek” za granicę swoich wpływów morskich.

Jednym ze źródeł konfliktów o granice morskie i wyłączne strefy ekonomiczne są surowce znajdujące się pod dnem morskim.

Północne Morze Natuna, które stanowi wydzieloną w 2017 r. część spornego Morza Południowochińskiego, jest obszarem starcia interesów wielu państw: Chin, Filipin, Wietnamu, Indonezji, Malezji i Brunei. Do tego można by jeszcze doliczyć Tajwan, oficjalnie określający się Republiką Chińską, którego roszczenia pokrywają się z roszczeniami ChRL.

Nazwa akwenu została oficjalnie użyta przez Indonezję na określenie obszaru leżącego w regionie wysp Natuna, czyli na obszarze pomiędzy Borneo, Półwyspem Malajskim oraz Wietnamem. Teren ten znajduje się w pobliżu Singapuru i cieśniny Malakka, stanowiąc południowy fragment Morza Południowochińskiego. Wydzielenie akwenu miało podkreślać przynależność tych wód do Indonezji, gdyż Wyspy Natuna są częścią Republiki.

Indonezyjsko-wietnamskie porozumienie kończy 12-letnie negocjacje

Te zabiegi nie powstrzymały jednak działań chińskiej straży przybrzeżnej oraz tzw. milicji morskich z ChRL. Wspomniane wyżej krzyżujące się interesy w szczególności dotyczą roszczeń chińskich wyrażanych tzw. Linią Dziewięciu Kresek, czyli jednostronnie zadeklarowaną na mapie Morza Południowochińskiego linią obejmującą praktycznie cały akwen. Roszczenia chińskie przedstawiono na mapie w latach 40-tych XX wieku za pomocą dziewięciu kresek, skąd wzięła się nazwa. Jednak również pozostałe państwa regionu mają nakładające się żądania, które utrudniają współpracę transgraniczną.

W tym kontekście warto docenić niedawne porozumienie pomiędzy Indonezją a Wietnamem. Ma ono daleko idące konsekwencje polityczne, ekonomiczne oraz dla relacji regionalnych.

Kompromis stanowi zwieńczenie 12-letnich negocjacji. Zakłada dokładne określenie w terenie (delimitację) granicy wyłącznych stref ekonomicznych na Morzu Natuna (w tym Północnym Natuna). Jego znaczenie zostało podkreślone poprzez uroczyste okoliczności podpisania dokumentu 23 grudnia 2022 r., podczas wizyty w indonezyjskiej Dżakarcie Nguyễna Xuâna Phúca, ówczesnego wietnamskiego prezydenta. .

Czy z morza Natuna popłyną węglowodory? Porozumienie otwiera nowe możliwości

Porozumienie ma istotne znaczenie na kilku płaszczyznach. Politycznie usuwa ono istotną przeszkodę w rozwoju relacji bilateralnych pomiędzy dwoma z trzech najludniejszych państw Azji Południowo-Wschodniej. Co więcej, stanowi potencjalnie wzór dla rozwiązywania innych konfliktów regionalnych. Zakłada odejście od wcześniej forsowanego przez Wietnam założenia, że linie szelfu kontynentalnego i wyłącznych stref ekonomicznych muszą się pokrywać. Porozumienie, zgodnie z założeniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza (UNCLOS), traktuje oba zagadnienia odrębnie.

Jest to potencjalny wzór w analogicznych negocjacjach między Malezją a Indonezją, gdzie pojawia się ten sam rodzaj rozbieżności w definiowaniu rozgraniczeń morskich. Można mieć więc nadzieję, że w niedługiej przyszłości uda wygasić się część sporów na obszarze Morza Południowochińskiego, jednego z najbardziej spornych akwenów na świecie.

Osiągnięcie porozumienia politycznego ma też olbrzymie znaczenie dla współpracy gospodarczej. Po pierwsze wyraźnie rozgraniczając zakres jurysdykcji, niweluje ryzyko zarówno dla połowów, jak i dla firm zajmujących się wydobyciem surowców naturalnych.

Zainteresowane kraje osiągnęły zresztą porozumienie dotyczące złóż gazu na leżącym w strefie indonezyjskiej polu Tuna, z którego planowany jest rurociąg do Nam Con Son w Wietnamie. Ma być ukończony w 2026 r. Pole Tuna i budowany rurociąg są wspólnym przedsięwzięciem brytyjskiej firmy Harbour Energy oraz rosyjskiego Zarubezhneft, a współpraca ta jest kontynuowana pomimo wojny w Ukrainie.

To nie koniec możliwości wydobycia węglowodorów na tym obszarze. Już w styczniu 2023 r. Indonezja podzieliła obecnie nieużywane pole Block A na trzy subobszary, licząc, że pozwoli to na efektywniejsze i bardziej ekonomiczne wykorzystanie bogatych złóż. W ich eksploatacji przeszkodą mogą okazać się jednak parametry chemiczne. Ze względu na wysoką zawartość siarkowodoru złoża te będą technicznie kłopotliwe.

Chiny coraz bardziej są pod presją innych państw regionu?

Równie istotnym efektem porozumienia jest jego geopolityczny wymiar. Wzmocni ono pozycję obu państw-sygnatariuszy w regionie, w tym w stosunku do roszczeń chińskich. Regulując wspólną granicę stref ekonomicznych na obszarze częściowo objętym wspomnianymi roszczeniami chińskimi, oba kraje podkreślają brak akceptacji dla żądań Pekinu.

Dodatkowo porozumienie indonezyjsko-wietnamskie odwołuje się do konwencji UNCLOS, na mocy której trybunał arbitrażowy w Hadze jednomyślnie odrzucił w 2016 r. roszczenia ChRL do spornego obszaru.

Sama Chińska Republika Ludowa na razie nie zajęła oficjalnego stanowiska. Na pytania dziennikarzy, MSZ tego kraju odpowiedział w dość ogólnikowy sposób podkreślając, że negocjacje pomiędzy stronami nie mogą naruszać uprawnionych interesów Chin. Bardziej zdecydowane stanowisko zaprezentował cytowany przez „South China Morning Post” Wu Shichun, z China-Southeast Asia Research Centre on the South China Sea, który stwierdził, że Chiny nie uznają porozumienia oraz będą zmuszone podjąć działania dla zabezpieczenia swoich interesów.

Należy jednak pamiętać, że po latach przewagi chińskiej, kraje regionu wspierane przez USA wydają się podejmować coraz bardziej zdecydowane działania wobec ekspansji Państwa Środka. Jeżeli pozostałe kraje regionu zdołają osiągnąć podobne porozumienia, spowoduje to, że Chiny przestaną być jednym z wielu aktorów roszczących sobie prawa do akwenu, ale staną wobec jednolitego stanowiska wielu swoich ważnych partnerów gospodarczych i politycznych. To może wpłynąć na ograniczenie zdolności do jednostronnego kształtowania sytuacji na obszarze Morza Południowochińskiego przez Pekin.

