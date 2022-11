Porozumienie zbożowe na Morzu Czarnym zostało przedłużone

Porozumienie w sprawie dostaw ukraińskiego zboża przez Morze Czarne do portów w Turcji zostało przedłużone o kolejne 120 dni.

Umowa, która weszła w życie w lipcu 2022 r., miała na celu utworzenie bezpiecznego korytarza morskiego, który umożliwiałby transport zboża z ogarniętej wojną Ukrainy na rynki afrykańskie i azjatyckie. Są to główni produktów rolnych z Ukrainy.

„Odnowienie inicjatywy zbożowej na Morzu Czarnym jest dobrą wiadomością dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego i dla krajów rozwijających się” - stwierdziła Rebeca Grynspan, sekretarz generalna Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju.

Warunkiem Rosji w sprawie zachowania umowy była kwestia znoszenia barier dla eksportu żywności i nawozów z Federacji Rosyjskiej przez Morze Czarne.

Jak stwierdził, sekretarz generalny ONZ cytowany przez Reutera: „ONZ jest w pełni zaangażowana w usuwanie pozostałych przeszkód w eksporcie żywności i nawozów z Federacji Rosyjskiej”. Nadal jednak w ramach umowy nie została uzgodniona kwestia eksportu amoniaku z Federacji Rosyjskiej.

Od lipca w ramach umowy zbożowej wysłano około 11,1 mln ton produktów rolnych, w tym 4,5 mln ton kukurydzy i 3,2 mln ton pszenicy.

Ceny pszenicy w Chicago Board of Trade spadły po wiadomości o przedłużeniu umowy o 2,75 proc. do 7,95 dol. za buszel, podczas gdy ceny kukurydzy spadły o 1,3% do 6,60-1/2 USD za buszel – podaje Reuter.