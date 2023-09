Portoryko: Tropikalna burza Lee przybiera formę huraganu, przemieszczając się przez Atlantyk w kierunku Karaibów

Burza tropikalna Lee w środę przekształciła się w huragan, przemieszczając się przez otwarte wody Atlantyku ścieżką prowadzącą w pobliżu północno-wschodnich Karaibów, poinformowało National Hurricane Center.

Huragan znajdował się w środę około 1815 kilometrów na wschód od północnych Wysp Podwietrznych. Według National Hurricane Center, maksymalny utrzymujący się wiatr osiągał prędkość 120 km/h i poruszał się z zachodu na północny zachód z prędkością 22 km/h.

Obecne prognozy wskazują, że nie dotrze na ląd, ale przejdzie na północny wschód od Brytyjskich Wysp Dziewiczych, które wciąż odbudowują się po huraganach Maria i Irma, które miały miejsce we wrześniu 2017 r.

"Ma potencjał, aby stać się potężnym huraganem 5. kategorii, najsilniejszym huraganem roku" - powiedział Jonathan Porter, główny meteorolog AccuWeather.

Lee to dwunasta nazwana burza w sezonie huraganów na Atlantyku, który trwa od 1 czerwca do 30 listopada.

Według National Hurricane Center, które odnotowało, że burza przemieszczała się nad bardzo ciepłą wodą i w wilgotnym środowisku, oczekuje się, że do soboty przekształci się w "niezwykle niebezpieczny" poważny huragan.

Oczekuje się, że huragan spowoduje wezbranie fal zagrażających życiu, które w piątek uderzą w Małe Antyle, a w najbliższy weekend w Portoryko, w USA i Brytyjskie Wyspy Dziewicze - podało centrum. Według National Weather Service w San Juan poziom morza wokół Portoryko może wzrosnąć nawet do 3 metrów.

Narodowa Administracja ds. Oceanów i Atmosfery ostrzegła w sierpniu, że w tym roku liczba burz będzie większa niż zwykle. Prognozowanych jest od 14 do 21 nazwanych burz. Agencja stwierdziła, że od sześciu do 11 z nich może stać się huraganami, a od dwóch do pięciu z nich może stać się poważnymi huraganami.