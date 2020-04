Portugalia: 23 nowe zgony na Covid-19; rząd skontroluje przemieszczanie się obywateli

W ciągu ostatniej doby na Covid-19 w Portugalii zmarły 23 osoby. Oznacza to, że łączna liczba zgonów od początku epidemii wynosi 903 – poinformowała w niedzielę minister zdrowia tego kraju Marta Temido.

Podczas zorganizowanej w Lizbonie konferencji szefowa resortu zdrowia odnotowała, że w ciągu ostatnich 24 godzin liczba zakażonych koronawirusem wzrosła o 472. Przekazała, że dotychczas na Covid-19 zachorowało w Portugalii 23864 osób.

"W całym kraju w szpitalach przebywa obecnie w związku z zakażeniem koronawirusem 1005 pacjentów, z których 182 na oddziałach intensywnej terapii" - oszacowała Temido.

Szefowa portugalskiego resortu zdrowia zauważyła, że w dalszym ciągu większość infekcji na terytorium kraju notowanych jest w jego północnej części. W regionie tym odnotowano 60 proc. wszystkich dotychczasowych zakażeń w Portugalii.

Temido powtórzyła piątkową zapowiedż premiera Antonia Costy, że władze Portugalii planują poprzez aplikację online monitorować przemieszczanie się obywateli zainfekowanych SARS-CoV-2, którzy nie potrzebują hospitalizacji.

"Wszystko to, co może służyć możliwemu powrotowi do normalności, powinno być brane pod uwagę i analizowane" - dodała.

Zaznaczyła, że tego typu "mechanizmy towarzyszenia obywatelom" mają jedynie służyć zahamowaniu epidemii, a nie kontrolowaniu ich życia.

W piątek premier Costa zapowiedział, że 1 maja, czyli w przeddzień zakończenia stanu wyjątkowego, policja przeprowadzi w całym kraju masowe kontrole na drogach. Ponownie, podobnie jak w okresie świątecznym, wprowadzony zostanie zakaz przemieszczania się pomiędzy gminami.

Z Lizbony Marcin Zatyka