Portugalia: 7 tys. pasażerów linii lotniczych dostało się do kraju, łamiąc przepisy sanitarne

Ponad 7 tys. pasażerów linii lotniczych dostało się na terytorium Portugalii, łamiąc przepisy sanitarne w okresie pandemii Covid-19, wynika z szacunków Krajowego Urzędu ds. Lotnictwa Cywilnego (ANAC) w Lizbonie.

Powołujący się na te statystyki we wtorek lizboński dziennik "Publico", wskazał, że skala zjawiska docierających do Portugalii osób bez dokumentów potwierdzających brak Covid-19 była znacznie większa. Zaznaczył jednak, że 33 tys. osób zostało zawróconych do swoich państw jeszcze na lotnisku, dlatego nie wszczęto procesów sądowych.

Stołeczna gazeta wskazała, że 7156 osób nie tylko nie przedstawiło negatywnych testów na obecność Covid-19, ale opuściło port lotniczy, wkraczając na terytorium Portugalii.

W związku ze złamaniem przepisów sanitarnych związanych z Covid-19 sądy w Portugalii wszczęły od początku pandemii 539 procesów dotyczących podróżujących bez negatywnych testów. Tylko podczas minionych trzech tygodni rozpoczęto 29 tego typu spraw.

Dotychczas wyroki zapadły w 133 sprawach sądowych, w których linie lotnicze zostały ukarane mandatem w wysokości 500-2000 euro za każdego pasażera, który dotarł do Portugalii, łamiąc przepisy sanitarne.

Z danych kierownictwa ANAC wynika, że do wtorku władze Portugalii wytoczyły procesy łącznie 40 liniom lotniczym, które przetransportowały pasażerów nie posiadających negatywnych testów na Covid-19 wykonanych w ciągu 72 godzin przed podróżą.

Z Lizbony Marcin Zatyka