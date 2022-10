Portugalia: Archidiecezja Bragi zapłaci rachunki za prąd 650 ubogim rodzinom

Władze archidiecezji w Bradze, na północy Portugalii, ogłosiły w piątek, że pokryją koszty zużycia energii elektrycznej przez 650 najuboższych rodzin w tym mieście.

Jak poinformował kierujący archidiecezją arcybiskup metropolita Bragi Jose Cordeiro, inicjatywa ma związek z rozwijaniem przez lokalne struktury Kościoła inwestycji w odnawialne źródła energii.

Według piątkowego komunikatu na początku października władze archidiecezji zawarły porozumienie z prywatną firmą energetyczną, w ramach którego na budynkach należących do Kościoła w tym mieście zainstalowane zostaną panele słoneczne. Mają się one pojawić m.in. na budynku kurii, a także na seminarium duchownym i kilku innych obiektach należących do Kościoła.

Władze archidiecezji wyjaśniły, że uzyskane dzięki projektowi oszczędności posłużą do pokrywania kosztów zużycia prądu przez najuboższe rodziny w Bradze, a także przyczynią się do wzrostu ekologiczności kościelnych placówek.

Z Lizbony Marcin Zatyka

