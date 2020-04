Portugalia: Biblioteka miejska kieruje książki na kwarantannę

Biblioteka miejska w portugalskiej gminie Mortagua uruchomiła usługę wysyłki książek do mieszkańców na czas kwarantanny spowodowanej epidemią koronawirusa. Zwrócone przez czytelników książki są kierowane na 30-dniowy pobyt w części biblioteki, do której wejść można tylko w odzieży ochronnej.

Jak informują za pośrednictwem mediów społecznościowych władze gminy Mortagua, powracające od końca marca książki są składane w oddzielone miejsce biblioteki z napisem "Uwaga, możliwy Covid-19". Według portalu Noticias ao Minuto kwarantanna dla zwracanych książek ma trwać w tej położonej na północy kraju bibliotece 30 dni.

W drugiej połowie marca władze biblioteki w Mortagua uruchomiły sekcję o nazwie "Take Away". Jej pracownicy opakowują w folię paczki z kilkoma książkami, kierując je do mieszkańców gminy zarejestrowanych w spisie czytelników.

W związku z wprowadzonym od 18 marca w Portugalii stanem wyjątkowym książki skierowane przez miejską bibliotekę w Mortagua do czytelników mogą pozostać w ich domach do 17 kwietnia, kiedy ma upłynąć czas obowiązkowej kwarantanny w całym kraju.

W ocenie współpracującego z miejską biblioteką w Porto Miguela Monteiro, okres obowiązkowej w Portugalii kwarantanny mogą wielu mieszkańcom tego kraju umilić nie tylko książki w wersji papierowej, ale też liczne audiobooki.

"Jedną z największych w Portugalii kolekcji nagrywanych w wersji audio książek, w tym dzieł polskich autorów w języku portugalskim, ma biblioteka miejska w Porto. Bogaty katalog tej instytucji co miesiąc jest uzupełniany nowościami książkowymi czytanymi przez profesjonalnych lektorów" - powiedział PAP Monteiro.

Do czwartku w Portugalii z powodu Covid-19 zmarło 409 osób. Potwierdzono ok. 14 tys. przypadków zakażenia koronawirusem.

Z Lizbony Marcin Zatyka