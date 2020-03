Portugalia: Biskup apeluje o słuchanie polityków i mediów podczas pandemii

Biskup pomocniczy Lizbony Joaquim Mendes wezwał portugalskich katolików do przyjęcia nowych postanowień wielkopostnych w związku z pandemią koronawirusa. Nakazują one m.in. stosowanie się do wytycznych władz i słuchanie oraz respektowanie mediów.

Podczas niedzielnej homilii transmitowanej przez publiczną stację RTP bp. Mendes zwrócił uwagę na "złożoność sytuacji" i konieczność "wyrzeczeń" w związku z szybko rozszerzającą się pandemią koronawirusa.

Zaapelował do portugalskich wiernych o realizację trzech postanowień w okresie Wielkiego Postu, związanych z walką z pandemią: stosowania się do wytycznych polityków, modlitwy za służbę zdrowia, zmarłych oraz chorych na koronawirusa, a także słuchania i szanowania mediów.

Biskup wyjaśnił, że obowiązujące od 16 marca zawieszenie przez portugalski Episkopat mszy św. było konieczne z powodu ryzyka rozszerzania się choroby, na którą do niedzielnego popołudnia zmarło 14 osób, a 1,6 tys. ludzi zostało nią zainfekowanych.

Szacuje się, że transmitowane za pośrednictwem telewizji niedzielne msze św. ogląda w ponad 10-milionowej Portugalii w okresie stanu wyjątkowego około 4 mln osób.

W poniedziałek premier Antonio Costa wezwał Portugalczyków, aby nadal pozostawali w domach ze względu na pandemię. Postawę rodaków nazwał "wzorową", przypominając, że dotychczas policja zatrzymała za nieprzestrzeganie stanu wyjątkowego jedynie 7 osób.