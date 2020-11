Portugalia: Blisko 5,8 tys. nowych infekcji; rząd ogłosił weekendową kwarantannę

5784 nowe zakażenia koronawirusem odnotowano podczas minionej doby w Portugalii - wynika z oficjalnych danych. W obliczu szybko rosnącej liczby infekcji rząd ogłosił weekendową kwarantannę dla mieszkańców 121 najbardziej doświadczonych epidemią powiatów.

Rekordowy przyrost zakażeń ogłoszono w sobotę; w kraju wykryto wówczas 6640 nowych przypadków w ciągu jednej doby.

Jak poinformowało w niedzielnym komunikacie ministerstwo zdrowia Portugalii, podczas ostatniej doby ogólna liczba zakażonych w kraju wzrosła do 179,3 tys.

W dalszym ciągu w Portugalii wysokie są dobowe bilanse zgonów z powodu Covid-19. Między sobotą a niedzielą zmarło 48 chorych, a łączna liczba ofiar śmiertelnych wynosi 2896.

W sobotę późnym wieczorem premier Antonio Costa ogłosił wprowadzenie ogólnokrajowej kwarantanny podczas weekendów w 121 powiatach najbardziej dotkniętych epidemią, w tym w stolicy kraju, Lizbonie. Od 14 listopada w soboty i niedziele po godzinie 13 będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu.

Premier wyjaśnił, że obowiązkowej kwarantannie nie podlegać będą osoby udające się do pracy, na krótki spacer rekreacyjny, na przechadzkę z psem, a także opuszczające dom w wyjątkowej sytuacji.

Z nowych przepisów wynika, że w weekendy lokale gastronomiczne w 121 powiatach o najwyższej liczbie infekcji będą musiały zakończyć pracę najpóźniej o godz. 13. Przepis ten dotyczy również placówek oferujących posiłki na wynos.

Nowe restrykcje, w tym możliwość mierzenia temperatury osobom przed wejściem do placówek handlowych i usługowych oraz do środków komunikacji miejskiej, będą obowiązywały do 23 listopada. Zgodę na ewentualne przedłużenie obostrzeń będzie musiał wydać parlament.

Z Lizbony Marcin Zatyka