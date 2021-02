Portugalia: Coraz większe zainteresowanie emigracją do Wielkiej Brytanii

Pomimo opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej poszerza się grono obywateli Portugalii wiążących swoją przyszłość z Wyspami. Od 2016 roku rośnie też znacząco liczba Portugalczyków emigrujących do Anglii, Szkocji i Walii, jak też osób nabywających brytyjskie obywatelstwo.

Z danych brytyjskiej administracji wynika, że obywatelstwo tego kraju w samym tylko roku 2019 przyjęło blisko 2,3 tys. Portugalczyków.

Jak przypomniało w czwartek Radio Renascenca, już w 2016 roku liczba Portugalczyków, którzy nabyli obywatelstwo Zjednoczonego Królestwa, zaczęła znacząco wzrastać, a w ciągu kolejnych trzech lat zjawisko nasiliło się aż trzykrotnie.

Jak powiedział PAP Antonio Fonseca, ekspert ds. portugalskiego rynku pracy, referendum w sprawie brexitu stało się dla wielu osób "ostatnim dzwonkiem" na decyzję, czy lepiej wiązać swoją przyszłość z Unią Europejską, czy Wielką Brytanią.

"Wielu obywateli Portugalii skreśliło ze swoich planów życiowych Unię, uważając, że lepiej im będzie mieszkać na Wyspach. Nie dali się przestraszyć powszechnym i nieuzasadnionym obawom, że Wielka Brytania nie poradzi sobie po brexicie" - powiedział PAP Fonseca.

Dodał, że spodziewanej wcześniej ucieczki Portugalczyków z Wysp do ojczyzny nie zanotowano, podobnie jak i exodusu Brytyjczyków do portugalskiego turystycznego regionu Algarve.

Tymczasem z danych MSZ Portugalii wynika, że co roku średnio udaje się za pracą do Wielkiej Brytanii 80 tys. Portugalczyków. "Zjawisko to raczej nie osłabnie w 2021 r. Brytyjczycy wciąż bowiem będą potrzebowali na swoim rynku pracy fachowców, a miejsca dla osób z wysokimi kwalifikacjami nie zabraknie tam nawet w realiach brexitu" - dodał Fonseca.

Z Lizbony Marcin Zatyka