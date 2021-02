Portugalia: Długie kolejki tirów na granicy po zamknięciu przejść granicznych z powodu pandemii

Zamknięcie w niedzielę ośmiu przejść granicznych między Portugalią a Hiszpanią w związku z pandemią doprowadziło do chaosu i długich kolejek tirów na granicy. We wtorek portugalscy transportowcy wezwali rząd w Lizbonie do umożliwienia ciężarówkom korzystania z mniejszych przejść granicznych.

Grupująca portugalskie firmy transportowe organizacja AECT Rio Minho wezwała rząd do natychmiastowego udostępnienia nowych przejść dla tirów z powodu długich kolejek na granicy. Wskazała, że w poniedziałek i wtorek na północnej granicy Portugalii i Hiszpanii korki liczyły po kilka kilometrów długości.

AECT Rio Minho zauważyła, że poparcie dla usprawnienia przejazdów przez granicę wyraziły już także samorządy w obu krajach. Przestrzegły, że przedłużanie się tej "sytuacji szkodzi gospodarce".

W niedzielę rano rząd Portugalii wraz z nasileniem się pandemii Covid-19 wprowadził kontrole na ośmiu przejściach granicznych z Hiszpanią. Prawo przejazdu mają osoby mieszkające i pracujące w strefie przygranicznej, kierowcy dostarczający towary, a także pacjenci wymagający wizyty lekarskiej po drugiej stronie granicy.

Tymczasem z wtorkowego komunikatu ministerstwa zdrowia Portugalii wynika, że podczas ostatniej doby doszło do największego od początku stycznia wyhamowania dynamiki infekcji, hospitalizacji oraz zgonów na Covid-19.

Od poniedziałku zanotowano 260 ofiar śmiertelnych koronawirusa, a także 5,5 tys. nowych infekcji. Po raz pierwszy od blisko miesiąca spadła zarówno liczba hospitalizowanych, jak i pacjentów na oddziałach intensywnej terapii. Ostatnie 24 godziny przyniosły też rekordową dobową liczbę ozdrowieńców - 17,5 tys.

Z Lizbony Marcin Zatyka