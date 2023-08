Portugalia: Duchowni z Dalekiego Wschodu na ŚDM przestrzegają przed głodem duchowym

Wraz z postępującym rozwojem technologii społeczeństwa ubożeją duchowo - mówili PAP katoliccy duchowni z Dalekiego Wschodu przybyli na Światowe Dni Młodzieży (ŚDM) w Lizbonie. Przestrzegają oni przed nasilającym się głodem duchowym w bogatych państwach, takich jak Japonia i Korea Południowa.

Pochodzący z Nagasaki diakon Makio Yamagashira, który w najbliższych tygodniach przyjmie święcenia kapłańskie, wyjaśnił, że w "ogarniętym coraz bardziej materializmem społeczeństwie japońskim" potrzeba doświadczenia osobistego kontaktu z Bogiem.

Podkreślił, że w mocno stechnicyzowanym kraju, jakim jest Japonia, coraz bardziej odczuwa się "głód duchowy".

"Technologia nie służy rozwojowi duchowemu, a wzrastanie w wierze blokuje wszechobecny materializm. Tak jest we współczesnej Japonii zdominowanej wyznaniowo przez buddyzm i szintoizm" - stwierdził Yamagashira.

Lider grupy 100 japońskich pielgrzymów, którzy dotarli do Lizbony z Tokio, Osaki i Nagasaki, wyjaśnił, że katolicy są jego zdaniem "najbardziej intensywnie" przeżywającą swą wiarę grupą wyznaniową w Japonii.

"Wyznawcy buddyzmu i szintoizmu to bardzo często ludzie niewierzący. Deklarują oni przynależność do tych wyznań, ale rzadko podejmują praktyki religijne. Bycie katolikiem to tymczasem przynależność do mniejszości mającej w Japonii odsetek mniejszy niż 1 proc. populacji, ale bardzo żywej" - powiedział.

Seminarzysta wyjaśnił, że wielu katolików w Japonii czuje się nierozumianych w społeczeństwie, a nawet wyśmiewanych z powodu przeżywania wiary. Podkreślił, że dynamiczne w Japonii wspólnoty katolickie to szczególnie efekt pracy wielu pokoleń misjonarzy przybywających do Kraju Kwitnącej Wiśni z Europy, w tym z Polski.

"Dla katolickiej ludności Nagasaki szczególnie ważną postacią jest św. Maksymilian Maria Kolbe, który przed wybuchem II wojny światowej założył w moim mieście klasztor, a także rozpoczął wydawanie japońskiej edycji pisma +Rycerz Niepokalanej+" - powiedział Yamagashira.

Duchowny dodał, że rozwój katolicyzmu w Nagasaki lokalny Kościół zawdzięcza też innym polskim misjonarzom, franciszkanom konwentualnym, którzy kontynuowali dzieło ojca Kolbego.

Zarówno Yamagashira, jak i obecny w Lizbonie ksiądz Simon Seo z Korei Południowej podkreśla znaczenie pontyfikatu św. Jana Pawła II dla Kościoła. Zwraca uwagę, że dzięki inicjatywie pochodzącego z Polski papieża powstały Światowe Dni Młodzieży.

"Dzięki temu wydarzeniu czuję powszechność Kościoła, który dociera do wielu młodych ludzi na całym świecie. Tu można doświadczyć i potwierdzić swoją wiarę" - powiedział PAP ksiądz Seo.

Także południowokoreański duchowny skarży się na "głód duchowy w zdominowanych przez zaawansowany rozwój technologiczny społeczeństwach Dalekiego Wschodu".

"Coraz więcej młodych ludzi poszukuje dziś sensu życia, gdyż jest wewnętrznie pusta. Technologia i szybki przepływ informacji nie wypełni tej przestrzeni. Ludzie ci często cierpią na depresję, poczucie osamotnienia i potrzebują pocieszenia" - powiedział ksiądz Seo, który do Lizbony dotarł z grupą 19 młodych pielgrzymów z położonej na południu Półwyspu Koreańskiej diecezji Masan.

Także w Korei Południowej, gdzie jak dodaje duchowny "ludzie na oślep biegną za pieniądzem i materią", katolicy są w mniejszości. "Stanowimy mniej niż 10 proc. populacji, ale jesteśmy niezwykle dynamiczni. W ostatnim czasie zgłasza się do nas coraz więcej młodych, którzy cierpią na głód duchowy" - dodał kapłan.

Pomimo zmęczenia spowodowanego długą podróżą do Europy ksiądz Seo zaznacza, że już dawno nie czuł się tak bardzo szczęśliwy jak w Lizbonie w czasie Światowych Dni Młodzieży.

"Portugalczycy i Europejczycy są bardzo gościnni wobec nas, pielgrzymów z Azji. Czy czuję się podczas ŚDM lepiej niż w domu? Tu jest znacznie lepiej. Czuje się bowiem prawdziwą wolność wyznaniową" - dodał ksiądz Seo.

Z Lizbony Marcin Zatyka