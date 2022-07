Portugalia: Duże pożary na północy kraju; ewakuowano dom seniora

Ponad 1000 strażaków walczyło w środę z dużymi pożarami lasów i łąk w północnej Portugalii. Żywioł zmusił mieszkańców kilku miejscowości do porzucenia swoich domów i doprowadził do ewakuacji domu spokojnej starości. Zdaniem meteorologów w najbliższych dniach nie można liczyć na ochłodzenie.

Największy pożar trawi lasy i nieużytki rolne w rejonie gminy Murca, gdzie 800 strażaków wspieranych jest przez siedem samolotów. Lokalne władze szacują, że ogień zniszczył tam już obszar o powierzchni kilku tysięcy hektarów. Potwierdziły też, że wśród kilkuset osób ewakuowanych w tej części kraju jest ponad 40 mieszkańców domu spokojnej starości w miejscowości Fiolhoso.

Inne dwa duże pożary szybko rozprzestrzeniają się w środę w rejonie miast Vila Real oraz Chaves, gdzie według meteorologów w środę i czwartek temperatury powinny przekroczyć 38 st. C.

Premier Antonio Costa ogłosił, że z powodu pożarów stan zagrożenia zostanie utrzymany do czwartku i może zostać przedłużony ze względu na spodziewany w najbliższych dniach dalszy wzrost temperatur.

Z przewidywań synoptyków wynika, że tropikalne upały, które trwają w Portugalii od 7 lipca i doprowadziły do śmierci ponad 1 tys. osób, utrzymają się co najmniej do przyszłego tygodnia.

Z Lizbony Marcin Zatyka