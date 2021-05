Portugalia: Epidemiolodzy przestrzegają przed konsekwencjami strajku metra w Lizbonie

Portugalskie stowarzyszenia medyczne i epidemiolodzy przestrzegli przed możliwością nasilenia się zachorowań na Covid-19 wskutek prowadzonego we wtorek strajku lizbońskiego metra. Protest doprowadził do tłoku w innych środkach transportu publicznego.

Przypominają, że w poniedziałek resort zdrowia Portugalii potwierdził, że podobne "duże zgrupowania" osób podczas świętowania w ostatnich dniach przez kibiców Sportingu Lizbona na ulicach stolicy zdobycia przez klub piłkarskiego mistrzostwa kraju, doprowadziły do wzrostu dynamiki zachorowań na Covid-19.

Kilkugodzinny protest pracowników metra doprowadził we wtorek do chaosu komunikacyjnego w całej aglomeracji Lizbony, a także do zatłoczenia autobusów i tramwajów w portugalskiej stolicy.

Wprawdzie we wtorek przed południem przywrócono kursy metra na wszystkich jego czterech liniach, ale część pracowników zapowiedziała, że zakończy strajk dopiero w godzinach popołudniowych.

Głównym żądaniem protestujących pracowników metra w Lizbonie jest kilkuprocentowe podniesienie pensji oraz przywrócenie możliwości awansów zawodowych.

W czwartek w Portugalii odbył się pierwszy ogólnokrajowy strajk pracowników sfery budżetowej od czasu wybuchu pandemii Covid-19. Tysiące uczestniczących w proteście osób domagało się m.in. poprawy warunków pracy oraz natychmiastowego zwiększenia pensji wszystkich pracowników "budżetówki" o 90 euro miesięcznie.

Z Lizbony Marcin Zatyka