Portugalia: Fala upałów doprowadziła do dużych pożarów lasów i nieużytków rolnych

W ciągu ostatniej doby na terenie Portugalii wybuchło kilkanaście pożarów lasów i nieużytków rolnych. Największe z nich szaleją w sobotę w pięciu dystryktach środkowej i północnej części kraju.

Jak poinformowała portugalska Obrona Cywilna, do pojawienia się ognia doszło podczas trwających od kilku dni upałów. Przypomniała, że temperatura powietrza na większości terytorium kraju przekracza 30 stopni C.

W sobotnie popołudnie największe pożary występują w dystryktach Braga, Porto i Vila Real, na północy Portugalii, a także w położonych w centrum kraju dystryktach Leiria oraz Coimbra, gdzie tymczasowo wstrzymano ruch na dwóch drogach krajowych.

Z komunikatów ekip strażackich wynika, że walkę z ogniem utrudnia duże wysuszenie terenu oraz silne podmuchy wiatru, które komplikują prognozy dotyczące kierunku przesuwania się żywiołu.

Według Portugalskiego Instytutu Morza i Atmosfery (IPMA) co najmniej do niedzieli utrzyma się wysokie ryzyko pojawienia się pożarów w ponad 50 powiatach kraju. Są one usytuowane głównie w środkowej i północnej części kraju.

Z Lizbony Marcin Zatyka

