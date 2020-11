Portugalia: Kierowcy będą mogli korzystać z dokumentów elektronicznych

Rząd Portugalii uchwalił nowe przepisy dotyczące korzystania przez kierowców z dokumentów elektronicznych. Podczas podróży będą oni mogli korzystać z prawa jazdy, ubezpieczenia auta oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu w wersji online.

Jak poinformowała w piątek telewizja RTP, nowa regulacja jest efektem dostosowywania portugalskiego ustawodawstwa do warunków pandemii Covid-19.

Według ustawodawcy posiadanie dokumentów w aplikacji na smartfonie i prezentowanie ich w takiej formie policji może służyć m.in. unikaniu kontaktu przez funkcjonariuszy z papierowymi dokumentami. Dodatkowo jest też jednym z przejawów ogłoszonej przez socjalistyczny rząd Antonia Costy polityki nasilenia cyfryzacji kraju.

Z nowych przepisów wynika, że w przypadku kontroli drogowej, podczas której nie uda się odczytać zaprezentowanych w wersji elektronicznej dokumentów, kierowca będzie musiał stawić się z fizycznymi dokumentami na komendzie policji.

"Prezentacja dokumentów w wersji oryginalnej, czyli papierowej, będzie musiała się odbyć na komisariacie policyjnym w okresie pięciu dni od kontroli drogowej" - poinformowała portugalska telewizja.

Rząd Portugalii deklaruje, że w dalszym ciągu wydawać będzie dokumenty dla kierowców w wersji papierowej, ale od 2021 r. zamierza wprowadzić zmiany w ich wyglądzie.

Nowe przepisy kodeksu drogowego przewidują też surowsze kary dla osób korzystających podczas jazdy autem z telefonów komórkowych. Zapłacą one mandaty o 100 proc. wyższe wobec dotychczas obowiązujących, czyli na poziomie kar przewidzianych dla kierowców pod wpływem alkoholu. Wynoszą one od 250 do 1250 euro.

