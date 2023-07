Portugalia: Kilka tysięcy osób domagało się poparcia dla kandydatury Ukrainy do NATO

Kilka tysięcy manifestantów wzięło udział w niedzielę w zorganizowanych w portugalskich miastach wiecach poparcia dla kandydatury Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Domagali się oni konkretnych działań twierdząc, że “Kijów broni dziś państw Zachodu przed Rosją”.

Jedne z największych demonstracji odbyły się w głównych miastach kraju: Lizbonie, Porto i Coimbrze.

Uczestnicy demonstracji skandowali m.in.: "Ukraina w NATO!", "Portugalio, dziękujemy!", "Pomóżcie nam zakończyć tę wojnę!", a także "Ukraina potrzebuje pomocy!".

W niedzielnych manifestacjach wzięli udział uchodźcy, którzy przybyli do Portugalii po wybuchu wojny w 2022 r., ukraińscy rezydenci mieszkający tam przed rozpoczęciem rosyjskiej inwazji, a także Portugalczycy popierający walkę Kijowa z agresorem.

Obecni na wiecach przedstawiciele Stowarzyszenia Ukraińców w Portugalii (AUP) w rozmowie z mediami przyznawali, że mają świadomość, że choć "w obecnej sytuacji trwającej wojny wejście Ukrainy do NATO jest niemożliwe", to oczekują, że podczas rozpoczynającego się we wtorek szczytu Sojuszu w Wilnie wyznaczona zostanie data akcesji.

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę do Portugalii przybyło ponad 56 tys. uchodźców - wynika z szacunków portugalskiego MSW.

Jednak w 2023 r. ich liczba sukcesywnie spada. Tylko pomiędzy kwietniem a czerwcem portugalskie terytorium opuściło ponad 4 tys. Ukraińców.

Z Lizbony Marcin Zatyka