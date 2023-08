Portugalia: Kilkanaście osób rannych w zderzeniu tramwajów w Lizbonie

Co najmniej 13 osób, w tym kilkoro turystów i troje dzieci, zostało rannych w zderzeniu dwóch tramwajów, do którego doszło w czwartek w stolicy Portugalii Lizbonie - przekazały lokalne media. Do wypadku doszło na biegnącej wzdłuż Tagu alei 24 Lipca.

Wszyscy poszkodowani odnieśli lekkie obrażenia, ale ośmioro z nich zostało przewiezionych do szpitala - poinformowały służby ratunkowe. Na razie nie są znane przyczyny wypadku.

Lizbona posiada rozbudowaną sieć tramwajową, której część obsługują historyczne pojazdy, będące popularną atrakcją turystyczną.