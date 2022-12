Portugalia: Kolejarze rozpoczęli sześciodniowy strajk

Pracownicy portugalskiej kolei rozpoczęli w środę sześciodniowy strajk w całym kraju. Protest doprowadził przed południem do chaosu na liniach dalekobieżnych oraz węzłach kolejowych w rejonie największych miast.

Protest, który potrwa do 2 stycznia, zmusił tysiące pasażerów, w tym licznych turystów przybyłych na okres Bożego Narodzenia do Portugalii, do zmiany planu podróży. Wielu pasażerów musiało skorzystać z usług przewoźników autokarowych.

Według organizatorów strajkujący domagają się wyższych pensji, uwzględniających poziom inflacji.

Związki zawodowe działające w portugalskiej kolei wyjaśniły w środowych komunikatach, że strajkujący oczekują również zwiększenia liczby załóg.

W środę do południa z powodu strajku nie zrealizowano ponad 80 proc. zaplanowanych w rozkładach kursów pociągów. Więcej połączeń ma zostać zrealizowanych w godzinach szczytu.

Cytowani przez media związkowcy ogłosili, że największych problemów pasażerowie mogą spodziewać się 1 stycznia, w związku z planowanym na ten dzień niemal całkowitym wstrzymaniem ruchu pociągów w Portugalii.

Z Lizbony Marcin Zatyka