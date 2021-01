Portugalia: Konflikt między żandarmerią a policją w sprawie transportu szczepionek

W Portugalii zaostrza się konflikt pomiędzy żandarmerią (GNR) a policją (PSP) w sprawie transportu szczepionek przeciwko Covid-19. W co najmniej siedmiu miastach doszło już do blokady trasy przez jedną z tych sił oraz konfrontacji słownej podczas dostawy szczepionek.

Według mediów konflikt pomiędzy służbami mundurowymi rozgorzał nie tylko z powodu prestiżu wynikającego z możliwości eskortowania transportu szczepionki, ale przede wszystkim wyższego uposażenia za realizację tego zadania.

Z ustaleń telewizji publicznej RTP wynika, że do otwartego konfliktu służb policyjnych podczas transportu szczepionek doszło już w Lizbonie, Portalegre, Barcelos, Leirii, Evorze, Caldas de Rainha, a także w Viana do Castelo.

Blokowanie dróg i wzajemne utrudnianie sobie pracy podczas konwojowania szczepionki ma miejsce pomimo tego, że we wtorek kierownictwo MSW wszczęło w tej sprawie pilne śledztwo, apelując do funkcjonariuszy obu sił "o rozsądek".

Konsekwencją wzajemnego utrudniania sobie przez GNR i PSP konwojowania szczepionek są opóźnienia w dostawie preparatu do portugalskich szpitali.

Do pierwszej konfrontacji pomiędzy formacjami doszło nazajutrz po rozpoczęciu szczepień przeciwko Covid-19 w Portugalii. W poniedziałek ochraniany przez żandarmerię konwój ze szczepionkami udający się do szpitali w południowej części kraju został na ponad 2 godziny zablokowany przez policję w mieście Evora. Tarasujący drogę funkcjonariusze twierdzili, że tylko oni mają prawo na terenie tego miasta do eskortowania ładunku szczepionek.

Ostatecznie dwie formacje porozumiały się i wspólnie towarzyszyły pojazdom dostawczym transportującym szczepionki do szpitali regionu Algarve.

Z Lizbony Marcin Zatyka