Portugalia: Konsulat wydłużył pracę, aby odbierać karty do głosowania

Działający przy ambasadzie RP w Lizbonie konsulat wydłużył w piątek godziny pracy, aby odbierać karty do głosowania w wyborach prezydenckich od mieszkających w Portugalii Polaków.

Jak powiedział PAP oficer prasowy ambasady RP w Lizbonie Bogdan Jędrzejowski, w piątek pracownicy konsulatu będą dyżurować i odbierać pakiety do północy.

Dodał, że w niedzielę, czyli w dniu głosowania, pakiety zwrotne będzie można dostarczać bezpośrednio do działającej na terenie ambasady okręgowej komisji wyborczej.

"Poza tymi godzinami, lecz nie później niż do godz. 21 w niedzielę, pakiety zwrotne można także wrzucać do skrzynek na listy przy bramie głównej ambasady" - wyjaśnił Jędrzejowski, przypominając, że na terenie Portugalii istnieje jedynie możliwość oddania głosu w formie korespondencyjnej.

W ostatnich dniach do konsulatu w Lizbonie licznie zgłaszali się Polacy żyjący w Portugalii z pytaniami dotyczącymi możliwości odbioru pakietów do głosowania. Jeszcze w środę część z nich skarżyła się, że dokumenty do głosowania nie dotarły do nich drogą pocztową.

Jednym z utrudnień dla Polaków mieszkających w regionie Porto, na północy, był fakt, że funkcjonowanie poczty zostało tam ograniczone w środę z powodu przypadającego w tym dniu święta miasta, obchodzonego z okazji wspomnieniem lokalnego patrona, św. Jana. Dzień ten był wolny od pracy również w kilku innych portugalskich gminach.

Z Lizbony Marcin Zatyka