Portugalia: Liczba zgonów na Covid-19 wzrosła do 43

Liczba zgonów na Covid-19 w Portugalii wzrosła od wtorkowego do środowego południa o 13, do łącznie 43 - poinformowała minister zdrowia Marta Temido na konferencji prasowej. W ciągu doby nastąpił też wzrost zakażeń o prawie 27 proc., do 2 995 przypadków.

Z danych służb sanitarnych Portugalii wynika, że 260 pacjentów zakażonych koronawirusem to osoby w wieku powyżej 80 lat. Tylko w ciągu ostatniej doby bilans zakażeń w tej grupie wiekowej wzrósł o 92 przypadki.

Z informacji ministerstwa zdrowia wynika, że kilkaset infekcji wśród Portugalczyków miało związek z ich ostatnimi podróżami do Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Włoch.

W środę przed południem rozpoczęła się ewakuacja ponad 152 osób, głównie obywateli Francji, którzy przybyli do Lizbony brazylijskim wycieczkowcem MSC Fantasia. Przypłynął on w niedzielę do stołecznego portu z blisko 1340 osobami na pokładzie.

We wtorek wycieczkowiec opuścili m.in. obywatele Wielkiej Brytanii, Niemiec i Brazylii, którzy po przetransportowaniu na lotnisko odlecieli z Portugalii. Do wieczora w środę Francuzów ma zabrać samolot udający się do Marsylii.

Według portugalskiej telewizji RTP na pokładzie wycieczkowca, który w poniedziałek opuściło 27 Portugalczyków, potwierdzone zostały przypadki zakażenia koronawirusem.

Z Lizbony Marcin Zatyka