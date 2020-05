Portugalia: Liczba zmarłych na Covid-19 wzrosła do 1 175; przeważają kobiety

W ciągu ostatniej doby w Portugalii liczba zmarłych na Covid-19 wzrosła o 12, do 1 175 - podało w środę ministerstwo zdrowia tego kraju. Resort odnotował, że wśród ofiar choroby przeważają kobiety.

Na środowej konferencji prasowej w Lizbonie Graca Freitas z resortu zdrowia wskazała, że po zanotowanym we wtorek wzroście dobowych zgonów do 19 przypadków, liczba zmarłych na Covid-19 powróciła do notowanego na początku maja przedziału 9-12 osób.

Przedstawicielka ministerstwa poinformowała, że w ciągu ostatniej doby liczba przypadków zakażenia SARS-CoV-2 wzrosła o 219, do 28 132.

"W szpitalach przebywa obecnie 692 pacjentów zakażonych koronawirusem, z czego 103 na oddziałach intensywnej terapii" - wyjaśniła Freitas, dodając, że zdecydowana większość przypadków śmiertelnych i zachorowań notowana jest na północy kraju.

Szefowa Generalnej Dyrekcji Zdrowia (DGS), wchodzącej w skład resortu zdrowia, wyjaśniła, że wbrew obiegowym opiniom o większej podatności mężczyzn na zakażenia i śmierć wskutek Covid-19 statystyki dowodzą, że to kobiet jest więcej wśród ofiar tej choroby.

"Wśród zakażonych koronawirusem jest 16 524 kobiet i 11 608 mężczyzn. Z kolei w przypadku zgonów 602 przypadki dotyczą kobiet, a 573 mężczyzn" - dodała Freitas.

Z danych służb medycznych Portugalii wynika, że podczas ostatniej doby liczba osób uznanych za wyleczone z Covid-19 zwiększyła się o 169. W sumie w kraju tym jest 3 182 ozdrowieńców.

Z Lizbony Marcin Zatyka