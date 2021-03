Portugalia: Lizbońska starówka przyciąga coraz mniej rezydentów, ceny mieszkań spadają

Koronakryzys doprowadził do spadku liczby turystów odwiedzających popularną lizbońską starówkę, a także zmniejszył grono osób zainteresowanych mieszkaniem w historycznych dzielnicach sąsiadujących z deltą Tagu. Znacząco spadły tam również ceny mieszkań.

Według szacunków portugalskich agencji nieruchomości wartość mieszkań w historycznych dzielnicach Lizbony spadła w drugiej połowie 2020 r. o ponad 12 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.

Dziennik "Dinheiro Vivo" wskazuje, że przełomem okazały się restrykcje epidemiczne wprowadzone wiosną 2020 r., w tym zamknięcie portugalskich granic dla turystów.

Jak powiedział PAP przedsiębiorca branży turystycznej z Lizbony Miguel Pinto, zjawisko spadku popularności najstarszych stołecznych dzielnic powinno utrzymać się nie tylko w 2021 r., ale również w przyszłym.

"Do końca 2022 r. trudno liczyć na poprawę koniunktury w turystyce wraz z obostrzeniami redukującymi liczbę przybywających do Lizbony turystów. To właśnie oni najczęściej wynajmowali lub kupowali odrestaurowane mieszkania w rejonie starówki, w dzielnicach takich jak Alfama czy Bairro Alto" - wskazał Pinto.

Obserwację Lizbończyka potwierdza też najnowszy raport firmy PwC, z którego wynika, że spadek liczby turystów w największych miastach Półwyspu Iberyjskiego zniechęca też przedsiębiorców do inwestowania w nich, w tym do zakupu nieruchomości.

Z dokumentu wynika, że wskutek pandemii w europejskim rankingu atrakcyjności miast Madryt w 2021 r. spadł z 5. na 9. pozycję, Barcelona z 9. na 13., zaś Lizbona z 12. na 15.

