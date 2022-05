Portugalia: Media chwalą Polskę za determinację ws. sankcji przeciwko Rosji

Publiczna portugalska telewizja RTP chwali we wtorek Polskę za determinację i odwagę w zabieganiu o sankcje gospodarcze na Rosję. Stacja odnotowuje, że wraz z nimi Warszawa będzie musiała sama szybko przestawić się na inne źródła zaopatrzenia w surowce energetyczne.

RTP zauważyła, że Polska pomaga Ukrainie nie tylko militarnie, dyplomatycznie i humanitarnie, ale stanęła w pierwszym szeregu państw domagających się nałożenia surowych i skutecznych sankcji na Rosję po jej inwazji na Ukrainę.

W ocenie portugalskiej telewizji "godne pochwały są determinacja i odwaga", z jakimi Warszawa zabiegała o nałożenie embarga na rosyjskie surowce.

RTP zaznaczyła, że państwa takie jak Polska, Rumunia czy Bułgaria w znacznie większym stopniu ryzykowały, gdyż są bardziej uzależnione od rosyjskich paliw w porównaniu z Portugalią czy Hiszpanią.

Portugalscy komentatorzy przypominają, że Warszawa nie uległa też szantażowi gazowemu po żądaniu przez Kreml uiszczaniu opłat za gaz ziemny w rublach.

Sceptycznie podchodzą jednak do szybkich efektów zatwierdzonego przez UE embarga na dostawy rosyjskiej ropy naftowej do UE. Twierdzą, że jego skutki mogą być długoterminowe w związku z tym, że w ostatnich miesiącach doszło do drastycznych podwyżek cen energii.

Z Lizbony Marcin Zatyka