Portugalia: Media: działania rządu Portugalii ws. Ukrainy są słabe i sprzeczne z oczekiwaniami społeczeństwa

Działania rządu Portugalii nie są zbieżne z oczekiwaniami obywateli tego kraju wobec pomocy Ukrainie, a socjalistyczny gabinet Antonia Costy za mało popiera walkę tego kraju z rosyjską inwazją - ocenił w czwartek lizboński portal Observador.

Portal przypomniał badanie przeprowadzone przez German Marshall Fund, według którego w Portugalii występuje największy wśród państw NATO sprzeciw wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę - aż 84 proc. Portugalczyków negatywnie ocenia wpływ Rosji na światową politykę.

Z badania cytowanego przez Observadora wynika, że w Portugalii występuje też największy odsetek poparcia dla ukarania Rosji za zbrodnie wojenne popełnione na Ukrainie oraz poparcia dla sankcji wobec Moskwy - odpowiednio 90 proc. i 88 proc.

"Rezultaty te dowodzą, że portugalska opinia publiczna jest zgodna co do potępienia rosyjskiej agresji, podobnie, jak (…) co do tego, by wzmocnić sojusz z USA oraz z europejskim filarem NATO" - napisał lizboński portal.

Zauważył, że tego jasnego stanowiska Portugalczyków wobec Rosji nie widać jednak w działaniach rządu.

Zarzucił mu "brak ambicji" oraz naśladowanie strategii prezydenta Francji Emmanuela Macrona, charakteryzującej się wahaniem w polityce wobec Rosji, niezależnością wobec USA oraz przeciętnym poparciem udzielanym Ukrainie.

Observador zarzucił premierowi Portugalii regularne wypowiedzi negujące poparcie Lizbony dla kandydatury Ukrainy do Unii Europejskiej, a także mizerne wsparcie militarne dla Kijowa.

"Jeszcze bardziej martwić może ograniczenie przez portugalski rząd inwestycji w obszarze obronności, a także fakt, że Portugalia od lutego br. pozostaje poza licznymi europejskimi projektami w dziedzinie wojskowości. Taki kierunek portugalskiej polityki zaowocuje w średnim i dłuższym czasie naszą marginalizacją" - podsumował portal z Lizbony.