Portugalia: Media: masoneria i Opus Dei wzywają swoich członków by się nie ujawniali

W Portugalii przedstawiciele władz masonerii i Opus Dei wezwali swych członków pełniących urzędy publiczne, by się nie ujawniali. Apele mają związek z podpisaniem przez prezydenta Marcelo Rebelo de Sousę ustawy przewidującej podawanie przez polityków do wiadomości publicznej organizacji, do których należą.

Cytowani w środę przez portugalskie media członkowie władz masonerii oraz Opus Dei twierdzą jednak, że należący do nich politycy zgodnie z nowymi przepisami nie mają obowiązku informowania o swojej przynależności. Podkreślono, że nie muszą się oni ujawniać.

Portal ZAP wskazał, że władze obu organizacji interpretują nowe przepisy "na swój sposób", zasłaniając się inną ustawą, która przewiduje tzw. konstytucyjną ochronę danych.

"Do tychże danych należą informacje dotyczące zdrowia, orientacji seksualnej, przynależności do związków zawodowych, a także przekonań religijnych i politycznych" - pisze portugalski portal.

Media odnotowują, że w odezwach do swoich członków zarówno masoneria, jak i Opus Dei twierdzą, że podpisana w niedzielę przez prezydenta ustawa zobowiązuje do ujawniania swojej przynależności do tych organizacji "jedynie w sposób fakultatywny".

"Złożenie takiej deklaracji nie jest obowiązkowe (…). To kwestia wolności sumienia" - powiedział wielki mistrz masońskiej loży Wielki Orient Luzytański Fernando Valada.

Także Opus Dei w wydanym komunikacie uważa, że ujawnienie swojej przynależności "jest dobrowolne". Odrzuca też sugestie mediów, zgodnie z którymi organizacja ta "wpływa na działania polityczne swoich członków".

Przyjęta w lipcu przez parlament Portugalii ustawa przewiduje, że osoby pełniące funkcje publiczne powinny informować o członkostwie w organizacjach o różnorodnym charakterze, zarówno politycznym, religijnym, jak też społecznym i sportowym.

Z Lizbony Marcin Zatyka