Portugalia: Media: Niemcy nie rozliczyły się z nazistowskiej przeszłości; ukrywały i promowały zbrodniarzy

Republika Federalna Niemiec nigdy nie rozliczyła się ze swojej nazistowskiej przeszłości. Władze utworzonego po II wojnie światowej państwa niemieckiego nie tylko ukrywały, ale promowały zbrodniarzy wojennych, powiedział w rozmowie z portugalskim tygodnikiem "Nascer do Sol” niemiecki dziennikarz, pisarz i badacz współczesnej historii Niemiec Helmut Ortner.

W rozmowie z lizbońską gazetą Ortner, którego książka "Oni wszyscy byli nazistami", ukazała się na portugalskim rynku wydawniczym, powiedział, że budowane przez kanclerza Konrada Adenauera Niemcy powstały na bazie Trzeciej Rzeszy Adolfa Hitlera.

W tekście pt. "Nazistowska przeszłość się nie przedawnia" Ortner związany w przeszłości z Uniwersytetem w Darmstadt zarzucił władzom Niemiec wybielanie hitlerowskiej przeszłości. Skrytykował też niemiecki wymiar sprawiedliwości z lat 60-80 XX w. za "skandaliczną" bierność w karaniu zbrodniarzy hitlerowskich.

"To nie były wyjątki, kiedy naziści robili powojenne kariery w biznesie, w polityce, sądownictwie, na uczelniach, w ministerstwach, w urzędach oraz instytucjach (…). Dziesiątki tysięcy kryminalistów (…) służących reżimowi nazistowskiemu na ważnych stanowiskach mogły kontynuować swoje kariery - teraz poddane +denazyfikacji+ - w nowej RFN. Byli oni politykami, adwokatami, urzędnikami, lekarzami, przedsiębiorcami i dziennikarzami", powiedział Ortner.

Autor książki wyjaśnił, że spośród licznych nazistów, którzy kontynuowali swoje kariery powojenne wybrał cztery osoby, aby udowodnić źle przeprowadzoną denazyfikację w pohitlerowskich Niemczech. Są to: sędzia wojskowy Erich Schwinge, strażnik obozu zagłady w Buchenwaldzie Arnold Strippel, prezes sądu ludowego Roland Freisler, a także egzekutor wyroków śmierci Johann Reichhart.

Odnotował, że choć Freisler zginął w 1945 r. w bombardowaniu, to po śmierci władze Niemiec traktowały go niczym państwowego urzędnika wypłacając do 1974 r. sowitą pensję jego żonie.

Winą za dojście do władzy hitlerowców Ortner obarczył nie tylko grono propagandystów i aktywnych zwolenników nazizmu, ale istniejącą w przedwojennych Niemczech "większość społeczeństwa" przyzwalającą na popełniane przez sympatyków Hitlera przestępstwa, kierującą się oportunizmem i służalstwem wobec reżimu.

W ocenie niemieckiego publicysty zdecydowana większość Niemców miała na sumieniu przestępstwa wojenne, stąd unikała po wojnie rozmów o przestępstwach wojennych i zbrodniach ludobójstwa.

"Każdy z nich wspominał swoje błędy, współsprawstwo i tchórzostwo" - dodał.

W ocenie Helmuta Ortnera niemieckie społeczeństwo nie tylko odżegnuje się dziś od źle przeprowadzonej denazyfikacji, ale w jego łonie nasilają się sympatie dla partii skrajnej prawicy, takich jak AfD.

"Jej reprezentanci są dziś obecni we wszystkich parlamentach niemieckich landów oraz w Bundestagu, gdzie łamią tabu używając swojej skrajnie prawicowej retoryki, czasem nawet nazistowskiej" - podsumował Ortner.

Z Lizbony Marcin Zatyka