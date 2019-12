Portugalia: Media: po szczycie NATO są wątpliwości czy Rosja wciąż jest rywalem

Portugalskie media wskazują, że zakończony w środę szczyt NATO w Londynie przyniósł wątpliwości co do stosunku Sojuszu Północnoatlantyckiego wobec Rosji. Stawiane jest pytanie, czy “odwieczny” wróg wciąż jest rywalem.

Publiczna telewizja RTP szeroko komentuje w czwartek londyński szczyt wskazując, że na 70-lecie NATO jego członkowie zmienili prawdopodobnie stosunek do największego zagrożenia, jakim była dotychczas Moskwa.

Komentatorzy RTP wskazują, że wątpliwości co do stanowiska Sojuszu wobec Rosji mogą wynikać z zamieszczonej w deklaracji końcowej ze szczytu wzmianki o Chinach. "To sprawia, że Moskwa może przestać być już postrzegana jako rywal" - odnotowują.

Dziennikarze RTP oraz telewizji SIC wskazują na próby ocieplania relacji między NATO a Rosją w ostatnich latach, pomimo rosyjskiej inwazji na Gruzję i Ukrainę. Odnotowują, że prezydenci Francji i Turcji, Emmanuel Macron i Recep Tayyip Erdogan, także zabiegają dziś o bliskie stosunki z Rosją, a podobne odczucia ma też kilku innych przywódców państw członkowskich Sojuszu.

"Wniosek ze szczytu w Londynie płynie taki, że Sojusz Północnoatlantycki będzie próbował określić się na nowo, wskazać sens swojego istnienia i swoje cele. Musi zobaczyć kto jest jego przyjacielem, a kto wrogiem" - oceniła telewizja RTP.

Portugalscy komentatorzy spodziewają się, że w najbliższym czasie NATO będzie poszukiwać kilku regionalnych partnerów i dążyć do zacieśniania z nimi relacji. Twierdzą, że nowi sojusznicy zostaną wybrani prawdopodobnie w regionie Bliskiego Wschodu, niektórych części Azji oraz w Afryce.

Z kolei wydawany w Lizbonie dziennik "Publico" wskazuje, że zakończony w środę szczyt NATO dowiódł nie tyle licznych wewnętrznych podziałów, co zmęczenia członków Sojuszu swoi towarzystwem i wspólnym negocjowaniem kwestii bezpieczeństwa.

"Publico" wskazuje, że nieprzypadkowo właśnie teraz przerwany został cykl dorocznych spotkań państw członkowskich. "Przywódcy NATO wcisnęli przycisk z napisem +Pauza+ i spotkają się dopiero w 2021 roku. Chwilę wcześniej udało im się przezwyciężyć podziały i podpisać deklarację o jedności i współpracy" - podsumował londyński szczyt "Publico".

Z Lizbony Marcin Zatyka