Portugalia: Media: Powstanie Warszawskie - niezapomniany zryw Polaków

Media w Portugalii odnotowują organizowane w stolicy Polski uroczystości w związku z 77. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Wskazują, że mimo upływu czasu wśród Polaków wciąż żywa jest pamięć o zrywie niepodległościowym zapoczątkowanym 1 sierpnia 1944 roku.

Komentatorzy publicznej stacji RTP oraz agencji prasowej Lusa odnotowują, że nawet pandemia Covid-19 nie przeszkodziła w organizacji uroczystości upamiętniających zbrojną walkę warszawiaków przeciwko niemieckiemu okupantowi.

Lusa przypomina, że uroczyste obchody 77. rocznicy wybuchu Powstania, rozpoczęte w sobotę, organizowane są we wszystkich regionach Polski.

Z kolei RTP odnotowuje, że 63-dniowe powstanie, zorganizowane przez Armię Krajową, było wspierane przez wielu cywilów. Przypomina też o dużej liczbie ofiar polskiego zrywu z 1944 r.

"To powstanie przeciwko reżimowi nazistowskiemu kosztowało Polskę utratę życia około 200 tys. cywilów" - wskazuje stacja, zaznaczając, że setki tysięcy Polaków po Powstaniu zostało zmuszonych do "niewolniczej pracy w obozach koncentracyjnych".

RTP podkreśla ponadto, że w obchodach 77. rocznicy wybuchu Powstania wzięli udział niektórzy jego uczestnicy.

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Zryw planowany na kilka dni trwał ponad dwa miesiące - do 2 października. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.

Z Lizbony Marcin Zatyka