Portugalia: Media: służby nagrały ponad 20 rozmów premiera z oskarżonymi w aferze korupcyjnej

Portugalskie służby policyjne zgromadziły co najmniej 20 rozmów premiera Antonio Costy z osobami oskarżonymi w aferze korupcyjnej, z których pięć zostało już osadzonych w aresztach. W związku ze skandalem szef rządu podał się do dymisji we wtorek.

Powołująca się na źródła policyjne telewizja SIC podała, że nagrania z udziałem premiera były gromadzone od listopada 2020 r.

Wśród rozmówców szefa socjalistycznego rządu jest m.in. minister infrastruktury Joao Galamba oraz szef gabinetu premiera Vitor Escaria. W biurze tego ostatniego policja znalazła 75,8 tys. euro w gotówce.

We wtorek rano funkcjonariusze portugalskich służb policyjnych rozpoczęli przeszukania w budynkach administracji rządowej, w tym m.in. w biurze szefa gabinetu premiera, w rezydencji szefa rządu, a także w ministerstwach infrastruktury i środowiska. Sprawa, jak wynika z dochodzenia, ma związek z nieprawidłowościami przy inwestycjach w wydobycie litu i produkcji tzw. zielonego wodoru.

