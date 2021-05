Portugalia: Medycy domagają się wypłat za rekordową liczbę nadgodzin

Organizacje portugalskich lekarzy i pielęgniarek domagają się wypłaty środków z tytułu przepracowanych nadgodzin. Ich liczba w związku z pandemią Covid-19 wzrosła o 73 proc. do rekordowego poziomu ponad 8 mln nadgodzin.

Z danych opublikowanych w środę przez Krajowy Urząd ds. Zdrowia (SNS) wynika, że pomiędzy styczniem a kwietniem 2021 roku lekarze i pielęgniarki przepracowali w Portugalii łącznie 8,2 mln nadgodzin.

Według SNS najwięcej dodatkowych godzin musieli pozostać w pracy medycy z dwóch najbardziej dotkniętych pandemią regionów Portugalii: aglomeracji Lizbony i północnych dystryktów kraju. Liczba nadgodzin w okresie styczeń-kwiecień br. zwiększyła się tam odpowiednio o 35 i 33 proc. wobec analogicznych miesięcy 2020 roku.

Lizbońskie radio Observador przypomina, że pomiędzy 2018 rokiem, a marcem 2020 roku, kiedy doszło do pojawienia się Covid-19 w Portugalii, miejscowe pielęgniarki organizowały akcje strajkowe, domagając się wypłaty środków za nadgodziny. Choć wraz z pandemią protesty osłabły, to jednak żądania wypłaty zaległych środków regularnie kierowane są do rządu Antonio Costy. Medycy chcą też zwiększenia personelu w szpitalach.

W pierwszej połowie maja ministerstwo zdrowia Portugalii ogłosiło, że podpisze umowy o pracę z blisko 2500 lekarzami i pielęgniarkami, w związku z potrzebami publicznej służby zdrowia w dobie Covid-19.

Dodatkowym problemem dla portugalskiej służby zdrowia jest zjawisko emigrowania lekarzy i pielęgniarek za pracą. Z szacunków medycznego związku zawodowego SITEU wynika, że w ciągu ponad roku trwania pandemii z Portugalii wyjechało 1300 pielęgniarek i pielęgniarzy.

Z Lizbony Marcin Zatyka