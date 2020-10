Portugalia: Minister nauki z koronawirusem; wcześniej spotkał się z zakażoną komisarz UE

Portugalski minister nauki, technologii i szkolnictwa wyższego Manuel Heitor ma koronawirusa - podał rząd w poniedziałek. Media przypominają, że niedawno spotkał się on m.in. z komisarz UE ds. innowacji i badań Mariją Gabriel, u której również potwierdzono SARS-CoV-2.

Według portalu Observador Heitor w ostatnim tygodniu nie tylko podróżował za granicę, gdzie spotkał się m.in. z Gabriel, ale też odbył spotkania ministerialne w kilku miastach Portugalii.

W rządowym komunikacie poinformowano, że w związku ze stwierdzonym u Heitora zakażeniem wszyscy członkowie rządu musieli przejść badania na obecność SARS-CoV-2. Na wyniki testów oczekują obecnie dwaj ministrowie: szef MSZ Augusto Santos Silva oraz minister środowiska Joao Matos Fernandes.

Służby medyczne mają też wątpliwości co do stanu zdrowia ministra planowania Nelsona de Souzy oraz odpowiedzialnej za resort pracy i zabezpieczenia społecznego Any Mendes Godinho. Testy dały u nich wynik negatywny, ale nakazano im pozostać na kwarantannie.

W związku z zakażeniem się Heitora premier Antonio Costa po raz drugi w ciągu ostatniego tygodnia poddał się badaniu na obecność w organizmie koronawirusa. Test dał wynik negatywny.

Pierwsze badanie, przeprowadzone 4 października, miało związek z potwierdzeniem infekcji SARS-CoV-2 u portugalskiego polityka Antonia Lobo Xaviera. Działacz chadecko-ludowego bloku CDS-PP spotkał się 29 września w Lizbonie podczas posiedzenia portugalskiej Rady Państwa m.in. z premierem oraz z przebywającą na posiedzeniu gościnnie szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.

Dwa dni po powrocie z Portugalii przewodnicząca KE ogłosiła, że poddaje się przymusowej kwarantannie z powodu przebywania w towarzystwie zakażonej osoby.

Z Lizbony Marcin Zatyka