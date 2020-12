Portugalia: Młodzież w ramach przygotowań do ŚDM dzwoni do samotnych seniorów

Tegoroczne święta Bożego Narodzenia są pierwszym sprawdzianem dla portugalskich wolontariuszy przed najbliższą edycją Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie w 2023 r. Młodzież w ramach przygotowań do tego spotkania dzwoni do samotnych seniorów, którzy muszą pozostać w święta w domach.

Katoliccy działacze twierdzą, że paradoksalnie właśnie okres pandemii może najlepiej przygotować portugalskich katolików do ŚDM.

Pomagająca w parafii w stołecznej dzielnicy Lumiar Ana Sena mówi, że obowiązujący od listopada weekendowy i świąteczny lockdown w Portugalii utrudnia życie parafii, które musiały do minimum zredukować liczbę odprawianych mszy św. Notuje, że na ponad dwa i pół roku przed ŚDM w Lizbonie portugalski Kościół przeżywa poważny kryzys.

"Jest on widoczny gołym okiem. Do kościołów chodzi bardzo mała liczba wiernych, a datki są znikome. Pielgrzymki do Fatimy to również rzadkość w związku z obostrzeniami sanitarnymi. Mam nadzieję, że nasilenie się przygotowań do ŚDM doprowadzi do ożywienia życia parafialnego" - powiedziała PAP Sena.

Podobnego zdania jest Percilia Pinto z lizbońskiej dzielnicy Carnide. W jej parafii, zarządzanej przez franciszkanów, nie brakuje inicjatyw służących zarówno przygotowaniom do ŚDM, jak też dynamizowaniu życia religijnego.

"Te nietypowe święta Bożego Narodzenia w okresie pandemii są de facto pierwszym sprawdzianem przed Światowymi Dniami Młodzieży w naszym mieście. Dzięki naszej aktywności w internecie możemy pokonywać bariery związane z obostrzeniami sanitarnymi i pomagać ludziom na różne sposoby" - powiedziała PAP Pinto.

Działaczka ze stołecznej parafii wskazała na ciekawe, jej zdaniem, inicjatywy lokalnej młodzieży z grupy przygotowań do ŚDM, która w okresie adwentu zorganizowała się, aby pomagać najuboższym i samotnym mieszkańcom parafii.

"Z okazji Bożego Narodzenia grupa przygotowująca ŚDM prowadzi dwie inicjatywy. Jedna polega na modleniu się w intencji osób zostawiających swoje intencje w jednej z kościelnych puszek. Druga - na dzwonieniu do osób starszych i samotnych z naszej parafii, które muszą pozostać podczas świąt w swoich domach. Jeśli mają one jakieś potrzeby, młodzi są gotowi do pomocy. Mamy nadzieję, że inicjatywy te będą kontynuowane także w nadchodzącym roku" - dodała.

Pinto wyjaśniła, że akcja wolontariuszy z parafii w dzielnicy Carnide jest odpowiedzią na grudniowy apel władz komitetu organizacyjnego ŚDM, który wzywał młodzież do "konkretnych czynów" w miejscu zamieszkania.

Przypomniała, że na początku grudnia komitet organizacyjny ŚDM wezwał stołeczną młodzież do podjęcia działań służących wsparciu innych osób w okresie adwentu oraz świąt Bożego Narodzenia. W ten sposób, jak napisali przedstawiciele organizatora imprezy, miałby "powstać wielki ogólnokrajowy ruch służący niesieniu radości".

Autorzy dokumentu, pod którym podpisały się też władze portugalskich diecezji, zachęcali młodzież, aby w okresie poprzedzającym Boże Narodzenie próbowała nawiązać kontakt z "oddalonymi członkami rodziny", zadzwoniła do osoby samotnej lub wykonała inny gest niosący radość bliźniemu.

"Zachęcamy cię, abyś tam, gdzie mieszkasz, zrobił coś, co odmieni sytuację innych" - napisano w apelu do młodzieży, dodając, że choć do 2023 r. pozostało jeszcze dużo czasu, to "pandemia utrudnia życie lokalnych społeczności", w tym również życie w parafiach.

Najbliższa edycja ŚDM, których pomysłodawcą był papież Jan Paweł II, będzie mieć miejsce na terenie aglomeracji Lizbony w sierpniu 2023 r. Pierwotnie impreza miała odbyć się latem 2022 r., ale przełożono jej termin z powodu pandemii Covid-19.

Z Lizbony Marcin Zatyka