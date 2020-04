Portugalia: najwięcej osób zakaziło się koronawirusem w domu

Najwięcej zakażeń koronawirusem w Portugalii miało miejsce w domach, w których przebywały już wcześniej zainfekowane osoby - wynika z badania opublikowanego w poniedziałek przez rządową Generalną Dyrekcję Zdrowia (DGS) w Lizbonie.

Przeprowadzone na podstawie telefonicznych rozmów z blisko 3 tys. zakażonych osób badanie sondażowe pokazuje, że 30 proc. ankietowanych zainfekowało się wirusem SARS-CoV-2 we własnym domu. Do przypadków tych dochodziło, gdy w ich miejscu zamieszkania przebywała już co najmniej jedna osoba zakażona wcześniej koronawirusem.

W przypadku 25 proc. respondentów za miejsce zainfekowania uznano dom spokojnej starości, hotel lub miejsce pracy.

Z kolei 9 proc. uczestników badania przyznało, że pierwsze objawy zakażenia pojawiły się u nich po spotkaniach z zainfekowanymi znajomymi lub członkami dalszej rodziny, do których doszło poza miejscem zamieszkania.

Autorzy ankiety z DGS wyjaśnili, że pozostali ankietowani nie potrafili określić, gdzie zakazili się koronawirusem.

Trwające przez tydzień badanie ankietowe rozpoczęło się 18 kwietnia, kiedy w Portugalii liczba zakażonych koronawirusem sięgała 19 tys. osób, a zmarłych 687. Do niedzielnego wieczora łączna liczba zainfekowanych wzrosła w tym kraju do 23,8 tys., a ofiar śmiertelnych do 903.

Z Lizbony Marcin Zatyka