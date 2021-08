Portugalia: Nie przyjęto obiecanej UE liczby uchodźców

Władze Portugalii nie wypełniły porozumienia z UE dotyczącego przyjęcia w latach 2018-2020 grupy 4 tys. uchodźców - wynika z informacji zaprezentowanych w sobotę przez urząd Wysokiego Komisarza ds. Migracji (ACM) w Lizbonie.

Z szacunków tej portugalskiej instytucji rządowej, cytowanych przez tygodnik "Expresso", wynika, że Portugalia odebrała w tym okresie 2874 imigrantów, głównie z obozów dla uchodźców. Przyjmowanie ich odbywało się w ramach kilku programów pomocy uchodźcom i zostało zapowiedziane przez gabinet premiera Antonio Costy w styczniu 2018 roku.

Wśród osób przyjętych przez władze Portugalii od 2018 roku przeważają obywatele Syrii, Erytrei i Iraku.

Rząd Costy, który w poniedziałek ogłosił zamiar przyjęcia 50 uciekinierów z Afganistanu, szacuje, że na terytorium Portugalii przebywa już 96 Afgańczyków. Status uchodźcy ma jednak tylko połowa z nich.

"Expresso" prognozuje, że w przeciwieństwie do lat poprzednich państwa UE nie będą w przypadku kryzysu afgańskiego skore do przyjmowania kolejnych imigrantów. Tygodnik odnotował deklaracje państw unijnych, że w większości przypadków są one gotowe jedynie udzielić pomocy osobom, które wspierały wojska międzynarodowe podczas trwającej przez blisko 20 lat misji w Afganistanie.

Z Lizbony Marcin Zatyka