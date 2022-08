Portugalia: Od lipca zamknięto 22 plaże, najczęstszym powodem skażenie wody ściekami

Z powodu zagrożenia dla zdrowia wczasowiczów od lipca w Portugalii zamknięto 22 plaże, a głównym powodem było przedostanie się ścieków do wody - wynika z raportu ekologicznej organizacji Zero, omawianego w sobotę przez portugalskie media.

W większości przypadków konieczne było tymczasowe zamknięcie dostępu do plaży.

W ocenie Zero pełna skala zjawiska jest trudna do określenia, gdyż Portugalska Agencja ds. Środowiska (APA) nie dostarcza wystarczających informacji. Za "poważny błąd" uznaje Zero to, że władze APA nie podają do publicznej wiadomości powodów zamykania plaż tymczasowo lub na stałe oraz nie przedstawiają badań stanu jakościowego wody przy blisko 50 z ponad 600 plaż w Portugalii.

Z Lizbony Marcin Zatyka

