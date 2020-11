Portugalia: Od soboty zmarły 73 osoby; rekordowa liczba pacjentów w szpitalach

W Portugalii, gdzie w ciągu ostatniej doby zmarło 73 zakażonych koronawirusem, notowana jest rekordowa liczba pacjentów z Covid-19 w szpitalach - podało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju.

W niedzielne popołudnie w szpitalach przebywało z powodu SARS-CoV-2 łącznie 315 osób, czyli najwięcej d początku epidemii liczba osób zakażonych .Podczas ostatnich 24 godzin przybyło 126 pacjentów.

Od ponad tygodnia systematycznie rośnie też liczba osób na oddziałach intensywnej terapii. W niedzielę padł kolejny rekord - zanotowano tam łącznie 491 pacjentów.

Pomiędzy sobotą i niedzielą wyhamowała jednak dynamika nowych zakażeń. Podczas ostatnich 24 godzin potwierdzono prawie 4,8 tys. infekcji, podczas gdy dobę wcześniej było ich 6,5 tys. W dalszym ciągu ponad 64 proc. zachorowań na Covid-19 notowanych jest na północy.

Z szacunków ministerstwa zdrowia wynika, że do niedzielnego popołudnia zachorowało w Portugalii po infekcji koronawirusem 260,7 tys. osób, a zmarło 3897. Oznacza to, że podczas minionej doby zanotowano 73 nowe zgony.

W niedzielę rano rząd Antonia Costy opublikował w dzienniku ustaw przepisy wydłużające stan wyjątkowy do 8 grudnia. Premier socjalistycznego gabinetu wezwał jednocześnie obywateli do "ograniczenia do minimum kontaktów międzyludzkich".

Z Lizbony Marcin Zatyka