Portugalia: Pandemia doprowadziła do rekordowo niskiej liczby przestępstw

W rezultacie pandemii Covid-19 liczba popełnianych przestępstw spadła w Portugalii w 2020 r. do rekordowo niskiego poziomu, wynika z opublikowanego w piątek raportu MSW tego kraju, tzw. RASI.

Według dostarczonego do parlamentu przez służby dokumentu, w 2020 r. popełniono w Portugalii blisko 300 tys. przestępstw, czyli o 11 proc. mniej wobec 2019 r. Spadła też, o 13 proc. liczba aktów tzw. groźnej przestępczości, do poziomu 12,5 tys. przypadków.

"Rok 2020 był rekordowo niski pod względem ilości popełnionych w Portugalii czynów przestępczych" - napisano w raporcie, wskazując, że w okresie naznaczonym pandemią zanotowano też mniejszą liczbę kradzieży pojazdów, kradzieży popełnianych przez kieszonkowców oraz przypadków fałszowania pieniędzy i jazdy autem po pijanemu.

Spadek liczby przestępstw do rekordowego poziomu ujawnił już w środę minister spraw wewnętrznych Eduardo Cabrita podczas konferencji prasowej w Lizbonie. Wyjaśnił wówczas, że od kiedy w 1989 r. ruszył ogólnokrajowy rejestr danych dotyczących przestępczości nigdy nie notowano tak niskiej ich liczby.

Cabrita dodał, że historyczny spadek przestępczości jest zarówno wynikiem trwającej pandemii Covid-19, jak też zaangażowania portugalskich służb policyjnych w pilnowaniu porządku w kraju.

"To właśnie im należy się duże podziękowanie za pracę i wkład w ten najniższy poziom przestępczości. Uznanie to jest tym większe, że historyczny spadek ma miejsce w okresie bardzo trudnym do wykonywania zadań przez stróżów prawa" - dodał szef MSW.

Z Lizbony Marcin Zatyka