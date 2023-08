Portugalia: Papież będzie modlił się w Fatimie o pokój na świecie

Żarliwej modlitwy papieża Franciszka o pokój w Europie i na całym świecie oczekuje się podczas jego sobotniej wizyty w sanktuarium w Fatimie w Portugalii. Papież przebywający w Lizbonie z okazji Światowych Dni Młodzieży pojedzie na dwie godziny do słynnego sanktuarium maryjnego.

W watykańskich mediach zaznaczono, że Franciszek celowo dodał Fatimę do programu swej podróży apostolskiej, ponieważ chce się modlić do Maryi o zakończenie wojny w sercu chrześcijańskiej Europy i wszystkich wojen. Przypomniano, że objawienie z 1917 r. jest szczególnie związane z Rosją i papieżami ostatniego stulecia.

Papież po raz drugi uda się do sanktuarium. W 2017 roku złożył tam wizytę z okazji setnej rocznicy objawień maryjnych.

"Fakt, że zdecydował się ponownie udać do stóp Matki Bożej Fatimskiej jest znaczący, a w zamyśle papieża jest to związane z tragedią wojny, która dotyka umęczoną Ukrainę, bombardowaną przez rosyjską armię, ale także z wieloma zapomnianymi wojnami, które toczą się na świecie"- zaznaczył Vatican News.

Jak zauważono w artykule, "jest to gest biskupa Rzymu, który można bezpośrednio powiązać z innym, jaki wykonał nieco ponad miesiąc po wybuchu wojny, a mianowicie powierzeniem Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi" w bazylice świętego Piotra 25 marca 2022 roku.

Wtedy Franciszek powiedział: "Zagubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o lekcjach płynących z tragedii ostatniego stulecia, o poświęceniu milionów poległych w wojnach światowych. Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspólnota Narodów i zdradzamy marzenia narodów o pokoju i nadzieje młodych... Ty, Gwiazdo Morza, nie pozwól nam rozbić się w burzy wojny... Wybaw nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego".

Przypomina się, że portugalskie objawienia są związane z historią papieży XX wieku i przeplatają się z ich osobistymi biografiami.

Pius XII w 1942 roku poświęcił Niepokalanemu Sercu Maryi "narody rozdzielone przez błąd lub niezgodę".

Święty Paweł VI, w maju 1967 roku jako pierwszy papież udał się z pielgrzymką do Fatimy w 50. rocznicę objawień. Przed podróżą podkreślił: "Duchowym motywem, który ma nadać tej podróży szczególne znaczenie, jest ponowna, bardziej pokorna i żywa, modlitwa o pokój".

W homilii wygłoszonej w sanktuarium Paweł VI mówił: "Ludzie, nie myślcie o projektach zniszczenia i śmierci, o rewolucji... myślcie o projektach wspólnego dobrobytu i solidarności. Ludzie, pomyślcie o powadze i wielkości tej godziny, która może być decydująca dla historii obecnego i przyszłych pokoleń".

Ale, jak się zauważa, to z osobą św. Jana Pawła II historia Fatimy i orędzie skierowane do pastuszków - Łucji, Franciszka i Hiacynty utrzymywane w tajemnicy aż do 2000 roku, stały się nierozerwalnie związane.

13 maja 1981 r. o godz. 17.17 na Placu św. Piotra Jan Paweł II został ciężko ranny w zamachu dokonanym przez tureckiego terrorystę Alego Agcę. Papież, który został ciężko ranny, uznał, że swoje ocalenie zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej. Jej uroczystość przypadała w dniu zamachu na jego życie.

Dziewiętnaście lat później, w 2000 roku ostatecznie ujawnił i odniósł do siebie trzecią część tajemnicy fatimskiej. Jest w niej opis zabójstwa "biskupa ubranego na biało", który idzie przez zrujnowane miasto.

Polski papież odwiedził sanktuarium trzykrotnie: w 1982, 1991 i w Roku Świętym 2000. Wtedy, 13 maja na zakończenie mszy beatyfikacyjnej Franciszka i Hiacynty, głos zabrał ówczesny sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, który zapowiedział publikację trzeciej części tajemnicy fatimskiej wraz z komentarzem Kongregacji Nauki Wiary. Kardynał Sodano powiedział między innymi: "Wizja fatimska dotyczy przede wszystkim walki systemów ateistycznych przeciw Kościołowi i chrześcijanom oraz opisuje niezmierne cierpienia świadków wiary w stuleciu zamykającym drugie millennium".

"Według interpretacji samych pastuszków - dodał - biskup odziany w biel, który modli się za wszystkich wiernych, to papież. Również on, krocząc z trudem ku krzyżowi pośród ciał zabitych męczenników - biskupów, kapłanów, zakonników, zakonnic i licznych wiernych świeckich - pada na ziemię jak martwy, rażony strzałami z broni palnej".

"Po zamachu w dniu 13 maja 1981 r. Ojciec Święty jest bardzo mocno przekonany, że to macierzyńska dłoń kierowała biegiem tej kuli, dzięki czemu papież w agonii zdołał się zatrzymać na progu śmierci"- wyjaśnił kard. Sodano.

Następca Jana Pawła II, Benedykt XVI odwiedził Fatimę w 2010 roku.

Z Lizbony Sylwia Wysocka