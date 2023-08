Portugalia: Papież pojedzie do Fatimy, a wieczorem w Lizbonie będzie na czuwaniu z młodzieżą

Papież Franciszek, składający wizytę w Portugalii z okazji Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie, uda się w sobotę do sanktuarium maryjnego w Fatimie, jednego z największych centrów pielgrzymkowych na świecie. Był tam już w 2017 roku, w setną rocznicę objawień. Wieczorem w portugalskiej stolicy weźmie udział w tradycyjnym czuwaniu z kilkuset tysiącami uczestników zlotu młodzieży ze wszystkich kontynentów.

Do Fatimy, położonej 120 kilometrów na północ od Lizbony, papież przyleci śmigłowcem około godziny 10 czasu polskiego. Następnie przejedzie samochodem 4,5- kilometrową trasę do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Po objeździe sektorów z wiernymi Franciszek uda się z grupą młodych chorych do Kaplicy Objawień, gdzie będzie się modlił. Następnie w różnych językach odmówiony zostanie różaniec.

Na zakończenie papież wygłosi przemówienie.

Wizyta w Fatimie planowana jest na dwie godziny.

Watykańskie media informowały wcześniej, że wizyta w Fatimie została dodana do programu podróży, bo to tam Franciszek będzie modlił się o zakończenie wojny na Ukrainie i wszystkich wojen.

Sanktuarium jest szczególnie związane z postacią św. Jana Pawła II, który 13 maja 1981 roku, w uroczystość Matki Bożej Fatimskiej został ciężko zraniony na placu Świętego Piotra przez tureckiego zamachowca Mehmeta Alego Agcę.

Kulę wyciągniętą z jego ciała papież przekazał sanktuarium, dokąd przybył z dziękczynną pielgrzymką w pierwszą rocznicę zamachu. Pocisk umieszczono w koronie wieńczącej figurę Matki Bożej. Papież uważał, że właśnie Matce Bożej Fatimskiej zawdzięcza swoje ocalenie.

W 1991 roku, podczas kolejnej wizyty w tym miejscu Jan Paweł II powiedział u stóp figury Matki Bożej: "Byłaś mi Matką zawsze, a w sposób szczególny 13 maja 1981 r., kiedy czułem przy sobie Twoją opiekuńczą obecność".

Następnym punktem wizyty Franciszka po powrocie do Lizbony będzie prywatne spotkanie z jezuitami w stołecznym Kolegium św. Jana de Brito. Ze swoimi współbraćmi papież spotyka się w każdym odwiedzanym kraju.

Wieczorem Franciszek pojedzie do wielkiego parku Tejo ( park Tagu) na czuwanie z setkami tysięcy uczestników Światowych Dni Młodzieży.

Sa to położone nad rzeką błonia o powierzchni 90 hektarów. Zarówno czuwanie modlitewne, jak i niedzielna msza na zakończenie ŚDM odbędą się na tamtejszym Campo da Graca, w pobliżu mostu Vasco da Gamy i olbrzymiej metalowej struktury z ekranami, wykorzystywanej do widowisk "światło i dźwięk".

Papież spędzi z młodzieżą w sobotni wieczór ponad dwie godziny; wygłosi tam przemówienie.

Z Lizbony Sylwia Wysocka