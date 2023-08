Portugalia: Papież rozbawił Portugalczyków i Włochów żartem o świętym Antonim Padewskim

Papież Franciszek, składający od środy wizytę w Lizbonie z okazji Światowych Dni Młodzieży, rozbawił Portugalczyków i Włochów żartem o świętym Antonim Padewskim. Śmiech wywołały jego słowa o tym, że "ci z Padwy" go "ukradli". Święty Antoni Padewski urodził się w Lizbonie, a zmarł w Padwie i tam jest pochowany w bazylice.

Na zakończenie spotkania z portugalskim duchowieństwem w klasztorze Hieronimitów w Lizbonie papież powiedział: "Proszę was, módlcie się do Matki Bożej, módlcie się do świętego Antoniego, niestrudzonego apostoła, którego ukradli dla siebie ci z Padwy".

Słowa te wywołały rozbawienie obecnych w klasztorze Portugalczyków, a także szczególnie włoskich dziennikarzy, słuchających papieża.

Urodzony w Lizbonie święty, bardzo czczony w stolicy Portugalii, jest patronem bazyliki w Padwie, gdzie został pochowany.

Z Lizbony Sylwia Wysocka