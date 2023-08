Portugalia: Papież zjadł obiad z grupą uczestników Światowych Dni Młodzieży

W trzecim dniu wizyty w Lizbonie z okazji Światowych Dni Młodzieży papież Franciszek zjadł obiad z grupą dziesięciorga ich uczestników z różnych kontynentów. To stały element programu każdego spotkania papieża z młodzieżą świata.

Do nuncjatury apostolskiej w portugalskiej stolicy papież zaprosił na obiad w południe miejscowego czasu młodych ludzi w wieku od 16 do 31 lat. To trzy osoby z Portugalii, a także pojedynczy przedstawiciele młodzieży z Peru, Kolumbii, Brazylii, Filipin, USA, Palestyny i Gwinei Równikowej.

W obiedzie uczestniczył też patriarcha Lizbony kardynał Manuel Clemente.

Kulminacyjnym wydarzeniem piątku będzie droga krzyżowa pod przewodnictwem Franciszka w Parku Edwarda VII z udziałem uczestników Światowych Dni Młodzieży, rozpoczynająca się o godzinie 19 czasu polskiego.

W czwartek w pierwszym spotkaniu z papieżem w tym parku uczestniczyło około pół miliona osób.

W Lizbonie pojawiły się pogłoski, że następne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Seulu w Korei Południowej. Miejsce i data zostaną ogłoszone w niedzielę na zakończenie obecnego zlotu.

Z Lizbony Sylwia Wysocka