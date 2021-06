Portugalia: Parlament: maseczki na zewnątrz obowiązkowe co najmniej do połowy września

Parlament Portugalii zatwierdził w środę obowiązek dalszego noszenia maseczek ochronnych w przestrzeni publicznej na świeżym powietrzu, odrzucając apele części opozycji wzywającej do złagodzenia tego obostrzenia. Nakaz ma obowiązywać co najmniej do połowy września.

Noszenie maseczek na ulicy oraz w innych miejscach publicznych jest obowiązkowe od października 2020 r.

Zgodnie z przyjętą ustawą, której projekt zgłosiła rządząca krajem Partia Socjalistyczna (PS), w pewnych wyjątkowych sytuacjach obywatele będą zwolnieni z obowiązku zasłaniania nosa i ust. Parlament nie zgodził się jednak na luzowanie restrykcji dla ogółu społeczeństwa.

Według nowych przepisów z obowiązku używania maseczek zwolnione będą osoby posiadające zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że korzystanie z nich jest szkodliwe dla ich zdrowia. Nienoszenie ich będzie też dozwolone podczas spotkań rodzinnych w wąskim gronie pod warunkiem utrzymywania dystansu społecznego wobec innych osób przebywających na świeżym powietrzu.

Za omijanie nakazu ustawa przewiduje mandaty w wysokości 100-500 euro.

Z Lizbony Marcin Zatyka