Portugalia: Parlament nie zgodził się na organizację referendum ws. eutanazji

Portugalski parlament nie zgodził się w piątek na organizację ogólnokrajowego referendum w sprawie zalegalizowania eutanazji. Większość deputowanych zagłosowała przeciwko obywatelskiemu projektowi w tej sprawie.

Za odrzuceniem projektu podpisanego przez ponad 95 tys. obywateli zagłosowali deputowani rządzącej Partii Socjalistycznej (PS), a także innych ugrupowań lewicowych: Bloku Lewicy (BE), Portugalskiej Partii Komunistycznej (PCP), Partii Ekologicznej - Zieloni (PEV), a także ugrupowania Ludzie-Zwierzęta-Przyroda (PAN).

Przeciwko referendum zagłosowały też dwie niezależne posłanki oraz dziewięciu deputowanych centroprawicowej Partii Socjaldemokratycznej (PSD), największego ugrupowania opozycji, w tym jej lider Rui Rio.

Z inicjatywą zorganizowania referendum w sprawie eutanazji wyszła portugalska Federacja na Rzecz Życia (PFV), według której plebiscyt miał uchronić Portugalię przed próbą zatwierdzenia w ramach ustawy przez zdominowany przez lewicę parlament przepisów legalizujących tzw. śmierć wspomaganą.

Prace nad skierowanymi do jednoizbowego Zgromadzenia Republiki projektami partii politycznych zostały wstrzymane w marcu br. wraz z wybuchem epidemii Covid-19. Późną wiosną PFV uruchomiła zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem referendum, gromadząc wymaganą liczbę do przekazania dokumentu do parlamentu.

Piątkowa decyzja deputowanych oznacza, że pod parlamentarną debatę w sprawie legalizacji eutanazji poddanych zostanie tylko pięć złożonych dotychczas projektów. Ich autorami są reprezentowane w izbie ugrupowania polityczne: PS, BE, PEV, PAN oraz Inicjatywa Liberalna (IL).

Z Lizbony Marcin Zatyka