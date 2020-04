Portugalia: Parlament zatwierdził przedłużenie stanu wyjątkowego do 2 maja

Jednoizbowy parlament Portugalii zatwierdził podczas czwartkowego posiedzenia decyzję rządu Antonia Costy o wydłużeniu stanu wyjątkowego w związku z epidemią koronawirusa. Potrwa on co najmniej do 2 maja.

Obowiązujący od 19 marca w Portugalii stan wyjątkowy był już wydłużany 2 kwietnia o piętnaście dni. Wcześniej na terenie tego kraju obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego, na podstawie którego zamknięto m.in. placówki oświatowe.

Do czwartkowego popołudnia na Covid-19 zmarło w Portugalii 629 osób, a koronawirusem SARS-CoV-2 zakaziło się blisko 18,9 tys.

W środę rząd Antonia Costy w porozumieniu z prezydentem Marcelo Rebelo de Sousą ponownie wezwał parlamentarzystów do przedłużenia stanu wyjątkowego z powodu epidemii. Podkreślił, że Portugalia jest wciąż daleka od jej pokonania.

Costa przypomniał, że choć w ciągu ostatnich dni notowano spadek dobowej liczby zakażeń w Portugalii, to odnotował, że w połowie kwietnia tendencja ta ponownie uległa zmianie, a liczba przypadków infekcji rośnie.

Przedłużenie stanu wyjątkowego w Portugalii oznacza, że dopiero w połowie maja możliwe będzie zapowiedziane przez rząd wznowienie lekcji dla uczniów najstarszych klas szkoły podstawowej.