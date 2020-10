Portugalia: Po raz pierwszy nie przedłużono kadencji szefa Trybunału Obrachunkowego

Po raz pierwszy w historii Portugalii nie przedłużono kadencji szefa Trybunału Obrachunkowego (TdC), odpowiednika polskiej NIK. W środę Vitora Caldeirę zastąpił na tym urzędzie dotychczasowy wiceszef Trybunału Jose Tavares. Zdaniem mediów mogła to być decyzja polityczna.

Relacjonujące środową uroczystość zaprzysiężenia Tavaresa media piszą, że Caldeira nie zdobył zaufania premiera rządu Antonia Costy po czterech latach pełnienia urzędu.

Przypominają, że Tavares, którego szef socjalistycznego rządu wskazał prezydentowi Marcelo Rebelo de Sousie na nowego szefa TdC, przez 25 lat pełnił funkcję sekretarza generalnego tej instytucji.

Media w Portugalii, m.in. rozgłośnie TSF i Radio Renascenca, wskazują, że odmowa zaprzysiężenia Caldeiry na kolejną kadencję była prawdopodobnie decyzją polityczną, wynikającą z wielu uwag, jakie szef Trybunału miał wobec rządu, a także zlecanych przez niego licznych kontroli w instytucjach publicznych.

Tygodnik "Expresso" wskazuje, że pod kierownictwem Caldeiry TdC wyraził wątpliwości m.in. co do legalności przekazania przez socjalistyczny rząd nieruchomości należących do krajowego zakładu ubezpieczeń społecznych na rzecz kierowanych również przez socjalistów władz Lizbony. Wątpliwości TdC budziły też niektóre kontrakty publiczne rządu.

Tymczasem portal Observador zarzuca nowemu szefowi Trybunału Obrachunkowego, że jako sekretarz generalny tej instytucji utrudniał dochodzenie w sprawie narażenia budżetu państwa w latach 2009-2010 na utratę 3,5 mld euro w związku z obsługą autostrad przez partnerstwa prywatno-publiczne. Portal zarzuca wprost nowemu szefowi TdC udział w praktykach korupcyjnych.

"Zaprzysiężenie Jose Tavaresa na przewodniczącego TdC to dowód na to, że mówienie o (…) korupcji jest bezużyteczne. Liczą się działania, a te kompromitują obecną władzę" - podsumował Observador.

Z Taviry Marcin Zatyka