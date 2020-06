Portugalia: Polacy przywożą karty do głosowania z całego kraju

Polacy mieszkający w Portugalii dowożą osobiście karty do głosowania i zostawiają je w budynku ambasady RP w Lizbonie, w której działa obwodowa komisja wyborcza - jedyna w kraju. Dużą część kart wysłano pocztą. W sumie zwrócono już ponad 50 proc. pakietów.

Jak powiedział PAP oficer prasowy ambasady RP w Lizbonie Bogdan Jędrzejowski, przed południem w niedzielę karty do głosowania dostarczyło wprawdzie zaledwie kilka osób, ale zaznaczył, że spodziewa się, iż frekwencja w głosowaniu korespondencyjnym wśród portugalskiej Polonii będzie wyższa.

"Karty do głosowania można dostarczać do obwodowej komisji wyborczej w Lizbonie do godziny 21:00. Spodziewam się, że po południu będziemy mieli więcej osób pojawiających się z kartami" - zaznaczył Jędrzejowski.

Przedstawiciel ambasady w Lizbonie oszacował, że do niedzielnego przedpołudnia do placówki zwróconych zostało blisko 580 kart do głosowania, czyli około połowy wydanych. Wyjaśnił, że ponad 150 osób oddało wcześniej głos po osobistym odbiorze pakietów wyborczych w polskiej placówce dyplomatycznej.

W ocenie Jędrzejowskiego do niedzielnego wieczora należy spodziewać się nie tylko docierających z kartami do głosowania rezydentów aglomeracji lizbońskiej, ale również osób z odległych części Portugalii.

"Kilkaset kart do głosowania powinna dowieść do komisji wyborczej jedna z osób z Algarve, której do zapieczętowanej skrzyni oddawali swoje głosy Polacy mieszkający w tym regionie Portugalii. Podobne inicjatywy organizowane były również przez Polonię w Porto i Bradze. Spodziewamy się stamtąd osób, które jadąc do Lizbony zbierały karty od Polaków, po wcześniejszym z nimi umówieniu np. na stacjach paliw" - dodał Jędrzejowski.

Marcin Zatyka